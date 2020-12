Barcelona, sufriendo, venció a la Real Sociedad y tomó aire en la Liga

Alejandro Cabra Hernandez

El Barcelona remontó para imponerse 2-1 a la Real Sociedad este miércoles en un partido adelantado de la 19ª jornada de LaLiga.



La Real, que mantiene el liderato liguero pese a la derrota, se adelantó con un gol de Willian José (27), pero Jordi Alba igualó de tiro por la escuadra (31) y Frenkie de Jong puso el 2-1 (43) que dio tres puntos de oro al Barça.

El equipo azulgrana se apunta una segunda victoria consecutiva en el campeonato español con lo que se mete en la quinta posición liguera, en puestos europeos.



La Real, por su parte, mantiene el liderato liguero empatado a puntos con el Atlético y el Real Madrid, que el martes ganó 3-1 al Athletic de Bilbao en el otro partido adelantado de la 19ª jornada.



El Barça, situado ahora a seis puntos de los tres colíderes, afrontaba el encuentro sin derecho a fallo para no quedar más descolgado de la cabeza del campeonato.



En el Camp Nou, los dos equipos empezaron presionando arriba al salida del rival, pero el Barça llegaba más aprovechando las bandas para poner balones al área.



Cuando parecía estar más cerca el tanto azulgrana que el vasco, Willian José remató a puerta vacía un centro medido de Portu haciendo el 1-0 para la Real (27).



El tanto rompió el partido y la organización de los dos equipos que se embarcaron en una ida y vuelta continua hasta que Jordi Alba cazó un balón en el corazón del área para hacer la igualada por la escuadra (31).



El empate animó a los locales que a base de toques rápidos con Leo Messi de catalizador pusieron cerco a la portería defendida por Alex Remiro.



El astro argentino no pudo ver puerta este miércoles, lo que le hubiera permitido igualar el récord de Pelé como el hombre con más tantos marcados con un solo club.

Alba sirve el segundo

Con el Barça dominando, Antoine Griezmann estrelló un balón en el larguero (37) y Martin Braithwaite envió a las nubes un disparo en boca de gol (38), hasta que Frenkie de Jong puso el 2-1 (43).



El joven holandés remató ante Remiro un centro de Jordi Alba para hacer tanto concedido por el videoarbitraje, tras una anulación inicial.



La Real Sociedad revivió tras el descanso dando un punto de velocidad a su juego y llegando más a la portería de Marc-André Ter Stegen, aunque sin llegar a poner en auténticos apuros al meta azulgrana ante la buena defensa local.



El Barcelona pareció dar un pasito atrás, sin renunciar a atacar aprovechando los huecos dejados por una Real Sociedad lanzada al ataque.



Griezmann falló un remate en boca de gol (54) y un minuto después se encontraba con la mano de Remiro en un nuevo disparo peligroso (55) en lo que fueron las últimas ocasiones claras de los azulgranas.



En los últimos 20 minutos, la Real tomó el control del encuentro, acosando la portería de Ter Stegen, que acabó salvando a su equipo con dos paradas providenciales a tiros a bocajarro de de Willian José y Alexander Isak (84).