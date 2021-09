Hulk y Costa ponen a prueba la insegura defensa del Palmeiras en Copa Libertadores

El temible ataque del Atlético Mineiro, encabezado por la dupla Hulk-Diego Costa, pondrá a prueba la insegura defensa del Palmeiras este martes en el juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores-2021.



La bolsa de goles que cargan los atacantes del Galo será la mayor preocupación para los campeones vigentes, en el juego que se disputará a las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) en el vacío Allianz Parque de Sao Paulo.



El enfrentamiento entre el primero y segundo del Brasileirao garantiza a Brasil un cupo en la final del torneo, que se disputará en Montevideo el 27 de noviembre, contra el ganador de la serie entre Flamengo (BRA) y Barcelona (ECU).



Confiar en la zaga

Aunque marcha segundo del campeonato brasileño y pelea por el bicampeonato de la Libertadores, el Palmeiras del portugués Abel Ferreira no ha encontrado medicina para calmar los dolores de cabeza que le produce la vulnerabilidad de su defensa.



El 'Verdão' ha encajado doce goles en sus últimos ocho juegos, una marca inquietante para recibir al poderoso ataque del Galo, que reúne a pesos pesados como Hulk, Diego Costa, Ignacio Fernández, Eduardo Vargas, Jefferson Savarino y Matías Zaracho.



"Nadie duda de que el adversario es el favorito, por lo que invirtió, por lo que gastó y aún continúa gastando. Con nuestra humildad vamos a intentar llegar a nuestros objetivos. Queremos ganar tanto como nuestro rival, vamos a usar las armas que tenemos y usaremos lo más adecuado para estar en la final", afirmó Ferreira.



El sábado, en la victoria 2-0 contra Chapecoense, Palmeiras probó intercambiando los perfiles de sus centrales, Gustavo Gómez y Luan, y afianzando al uruguayo Joaquín Piquerez en la banda izquierda.



Con esas alteraciones ante el colista del Brasileirao, los paulistas sacaron el arco en cero y se ilusionan con frenar una banda goleadora que dejó en el camino a dos gigantes de Sudamérica, los argentinos Boca Juniors y River Plate.



Nacimiento de una dupla letal

Las jaquecas de Ferreira surgen de la debilidad de su zaga, pero las de su rival, Alexi Stival "Cuca", son por la abundancia de una de las ofensivas más potentes de América.



Mientras la falta de material hace que muchos técnicos sufran para armar un once, "Cuca" se amarga por dejar en el banco a varias figuras de su plantel.



El sábado, en el triunfo 3-0 contra Sport Recife en Belo Horizonte, que los consolidó en el liderato, Diego Costa fue titular por primera vez con el Galo. Compartió con Hulk, Keno y Zaracho, mientras en el banquillo o las gradas los observaban Fernández, Savarino y Vargas.



Tras desarrollar su carrera profesional en Europa, el hispano-brasileño, de 32 años, podría debutar en la Libertadores, sea de titular o emergente.



Con la casaca del Mineiro ha anotado dos goles en cuatro partidos desde su estreno, el 29 de agosto, y ha dado muestras de entenderse bien con Hulk, goleador del Galo con 21 tantos.



"Tenemos un muy buen grupo, unido, que se merece mucho ganar. No es fácil, hay que tener los pies en la tierra, mantener la humildad y la concentración", afirmó Hulk, cuyas actuaciones le merecieron regresar a la 'Seleção', a Rádio da Massa.



En Sao Paulo, "Cuca" tendrá a disposición a toda su artillería, luego de que Fernández pagara su fecha de sanción contra River.



Alineaciones probables:



Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Joaquín Piquerez - Danilo, Zé Rafael - Wesley, Raphael Veiga, Dudu - Roni. DT: Abel Ferreira.



Atlético Mineiro: Everson - Mariano, Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana - Jair, Allan - Matías Zaracho, Ignacio Fernández, Eduardo Vargas o Diego Costa - Hulk. DT: Alexi Stival.



Árbitros: El argentino Patricio Loustau junto a sus compatriotas Diego Bonfa y Gabriel Chande en las bandas.