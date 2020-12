Hermano de Diego Maradona habló claro sobre la muerte del 10 y pidió que se investigue todo

Francisco Henao

Seis días después de la muerte de Diego Maradona, su deceso sigue siendo objeto de muchas especulaciones en torno a lo que sucedió realmente.



El último en hablar fue su hermano Hugo, quien desde Italia pidió a las autoridades realizar una minuciosa investigación para esclarecer los hechos.



"Me quedo con que la Justicia tiene que investigar, y que después pague el que deba pagar. Nada más. Si queremos hacer Justicia por mano propia, pienso que no es algo para hacer. O que salga a hablar gente que no lo conocía. Yo no estaba ahí para juzgar a la gente que estaba a su alrededor. Sé que estaba mi sobrino y lo cuidó hasta último momento. No estoy para juzgar a nadie. Se encargará la Justicia", declaró Hugo.



El hermano del 10 señaló que no pudo venir al sepelio por la pandemia que impide vuelos diarios desde Roma a Buenos Aires.



"No pude viajar por el tema del Covid, los vuelos no salen todos los días de Roma hacia Buenos Aires. Como se apresuró el entierro no pude viajar. Les dije a Dalma y Giannina que viajaba. Giannina me dijo: 'Padrino no vas a llegar, porque mañana a las 4 lo enterramos'. Preferí no viajar", dijo el hermano menor de Maradona a CNN Argentina.