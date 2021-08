¿Hasta cuándo va James en el Everton? Rafa Benítez despejó las dudas sobre el colombiano

James sigue sonando por todos lados. Por sus apariciones en redes sociales, por sus comentarios sobre su posible regreso o no a la Selección Colombia, porque no recuerda con quién jugará el Everton el próximo partido, y porque todavía no se define su futuro cuando ya varias ligas arrancaron.



Este viernes el técnico del Everton, Rafa Benítez, tal vez cansado del tema James, habló claro sobre el futuro del futbolista colombiano y aseguró que pertenece al cuadro azul de Liverpool hasta el 31 de agosto, día en que se cierra el mercado de pases en Europa.



"Hasta el final de agosto hay mucha especulación, pero hay que trabajar con los jugadores que están. Hasta el 31 de agosto, James Rodríguez seguirá estando en mis planes", dijo Benítez en rueda de prensa.



El técnico reconoció que lo de James siempre ha dado de qué hablar por las preguntas de la prensa y la afición en torno a su futuro.



"Entiendo el deseo de saber de James. Es nuestro jugador hasta el 31 de agosto. No estuvo disponible la semana pasada y no lo estará en esta. Esperamos que la otra ya pueda iniciar con los entrenamientos y veremos que pasa de aquí al final del mercado de pases", expresó el técnico español.



Entre tanto James aseguró recientemente que se ha entrenado en casa ya que está aislado por haber tenido contacto con una persona aparentemente contagiada de covid, y señaló además que cualquier cosa puede pasar de aquí al 31 de agosto.