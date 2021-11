Harry Kane lidera la goleada 10-0 a San Marino que lleva a Inglaterra a Catar 2022

Con una goleada histórica, 10-0 a San Marino con cuatro tantos de su capitán Harry Kane, Inglaterra validó este lunes su clasificación para el Mundial de Catar-2022.



El delantero del Tottenham anotó sus cuatro goles en la primera parte (27 de penal, 32, 39 de penal, 42), en una goleada que completaron Harry Maguire (6), Filippo Fabbri (15 en contra), Emile Smith-Rowe (58), Tyrone Mings (69), Tammy Abraham (78) y Bukayo Saka (79).



Con este resultado, Inglaterra acaba invicta en el grupo I de clasificación europea a Catar-2022, con un total de 26 puntos, seis más que Polonia, que con escasas opciones de clasificarse antes de esta última jornada, perdió 2-1 frente a Hungría, aunque jugará el repechaje.



Frente a la peor selección del mundo (clasificada en el 210º y último puesto del ránking FIFA) y con la clasificación virtual para el Mundial, el equipo de Gareth Southgate se dio un festín de goles, sobre todo en la primera parte, con una actuación estelar de Harry Kane.



Fue, no obstante, el discutido defensa del Manchester United Harry Maguire el que abrió el marcador a los 6 minutos al cabecear a la red un saque de esquina.



El gol en contra del defensa Filippo Fabbri al cuarto de hora fue el preludio del festival de Kane, autor de cuatro goles antes del descanso, dos de ellos de penal (27, 31, 39 y 42).



Con estos goles, el capitán inglés iguala a Gary Lineker en el tercer puesto de máximos artilleros de la historia de la selección inglesa (ambos con 48), una lista que encabezan Wayne Rooney con 53 y Bobby Charlton con 49.



Kane suma 16 goles en 2021 con los Three Lions, superando el récord de goles en un año natural que compartían George Hilsdon (1908) y Dixie Dean (1927).



El festival inglés continuó en la segunda parte frente un rival que se quedó además reducido a 10 por la expulsión de Dante Rossi (68), cuando Emile Smith-Rowe ya había anotado el sexto (58) y Harry Kane había dejado su plaza a Reece James (63).



Tyrone Mings (69), Tammy Abraham (78) y Bukayo Saka (79) anotaron para llevar el marcador al doble dígito, aunque los ingleses no pudieron superar la mayor goleada de su historia, un 13-0 a Irlanda... ¡en 1882!