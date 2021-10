Gustavo Cuellar:"Tuvimos la oportunidad de ganar. Tenemos que mirar qué nos está faltando para lograr el gol"  

La Selección Colombia finalizó su jornada de elimantorias rumbo a Catar 2022 del mes de octubre con en un empate de cero goles ante Ecuadro, situación que de cierta manera preocupa a la tricolor por la falta de gol que está viviendo.



"Queríamos sumar por lo menos tres puntos de locales, contra Brasil o contra Ecuador, desafortunadamente no se pudo" dijo Cuellar.



El volante reconoce que se esperaba que este encuentro ante Ecuador hubiese brindando más tranquilidad en el estado de la tabla de posición y no depender de algún rival directo.

​"Definitivamente no es un balance positivo. Queríamos sumar por lo menos cinco puntos, pero los resultados fueron importantes porque en este momento estamos en puestos de clasificación directa"



Para la fecha de eliminatorias de Noviembre, Colombia visitará a Brasil y recibirá en Barranquilla a la selección de Paraguay.