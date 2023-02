Encuentro de amigos: el emotivo saludo de Mario Yepes y Lionel Messi en la gala de The Best

Mario Yepes fue otro de los colombianos que tuvo el privilegio de hacer presencia en la ceremonia de los Premios The Best este lunes en París.



El exdefensor de la Selección Colombia hace parte de 'Leyendas', que son las figuras retiradas del fútbol y que siempre están en los eventos organizados por la Fifa.



Yepes estuvo en la capital francesa y no se perdió detalles de la premiación a los mejores jugadores del mundo durante la temporada 2022.

QUÉ ABRAZO: el encuentro entre Leo Messi y Mario Yepes. pic.twitter.com/RBDbBhVD0q — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2023

El exjugador de la Selección Colombia se encontró con Lionel Messi, el gran vencedor de los premios, y ambos se fundieron en un fuerte abrazo que habla de la cercanía entre los dos.



Cuando Messi ve a Yepes hace un gesto de alegría y de inmediato lo saluda efusivamente.



Hay que recordar que Mario Yepes es uno de los exjugadores más recordados por la afición del París Saint Germain, donde jugó varias temporadas y en la que hoy es figura Lionel Messi.