El duelo PSG-Manchester City, por Champions, enfrenta una vez más a Messi y a Pep Guardiola

Lionel Messi y Pep Guardiola, que llevaron al Barcelona a lo más alto a principios de los años 2010, se reencontrarán este martes en la Champions, como rivales por el Grupo A.



Messi, con PSG esta temporada y Guardiola, en su sexto año con el City, protagonizarán el duelo más atractivo del día en el Parque de los Príncipes (2:00 p.m.)



El astro argentino podría regresar luego de estar afuera por molestias en la rodilla.



“Leo está en buena condición, su estado evoluciona bien, podría jugar”, dijo Pochettino, que también podría contar con el italiano Marco Verrati.



En el otro juego de la zona, el Leipzig se mide ante el Brujas, donde actúa Éder Álvarez Balanta (2:00 p.m.).



Otros juegos llamativos serán los del Grupo B, el catalogado grupo de la muerte: Milán ante Atlético de Madrid (2:00 p.m.) y Porto, con Luis Díaz y Matheus Uribe, frente a Liverpool (2:00 p.m.).



Por el Grupo D, el Real Madrid recibe al Sheriff, que tendrá a Frank Castañeda y Danilo Arboleda (2:00 p.m.), y el Shakhtar será local ante el Inter (11: 45 a.m.).



Por otro lado, en el Grupo C tendrán acción Borussia Dortmund contra el Sporting de Lisboa (2:00 p.m.) y Ajax frente a Besiktas (11: 45 a.m.).