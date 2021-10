El Clásico: Barcelona y Real Madrid irán el todo por el todo

El Real Madrid (2º) visita el domingo a un Barcelona (7º) en plena fase ascendente para el clásico de la 10ª fecha de LaLiga, en busca de tres puntos para volver a la cabeza del campeonato.



El Barcelona se mide a los merengues tras dos victorias consecutivas, contra el Valencia el pasado fin de semana en LaLiga (2-1) y frente al Dinamo de Kiev el miércoles en la Liga de Campeones (1-0).



"Llegamos con buenas sensaciones" al clásico, afirmó el lateral azulgrana Jordi Alba, tras la victoria contra el Dinamo.



La corta victoria ante los ucranianos que ha relanzado al Barça en Europa ha dado ánimos al equipo azulgrana de cara al encuentro del domingo.



"Estamos preparados para ganar el clásico", advirtió el miércoles el entrenador del Barça, Ronald Koeman, quien, no obstante, también advertía del margen de mejora que aún tiene su equipo.



- Racha ascendente -

Una nueva victoria ante el Real Madrid certificaría la fase ascendente en la que parece haber entrado el equipo azulgrana, tras un inicio de temporada irregular, marcado por las tensiones financieras y deportivas.



Cuestionado, especialmente tras las derrotas ante Benfica en Champions y Atlético de Madrid en LaLiga, Koeman acabó por recibir el apoyo explícito del presidente 'blaugrana', Joan Laporta, que en una entrevista con la radio RAC1 aseguró: "La decisión es que Koeman continúa".



Calmadas las aguas, Koeman ha podido centrarse en la recuperación deportiva, para lo que en los últimos días ha ido recuperando a muchos lesionados, cuya ausencia lastró el inicio de temporada.



Así, el técnico puede ya contar para el domingo con el joven Ansu Fati, renovado el miércoles hasta 2027, con Jordi Alba, autor de la asistencia a Piqué el miércoles en el gol ante el Dinamo, o Sergio 'Kun' Agüero.



No obstante, sigue pendiente de Pedri y sus problemas musculares, así como de Ousmane Dembélé.



Una victoria permitiría a los azulgranas dar un paso de gigante hacia la cabeza de la clasificación, en la que quiere situarse de nuevo el Real Madrid.



El aplazamiento de su partido del pasado fin de semana contra el Athletic de Bilbao, permitió a la Real Sociedad arrebatarle el liderato liguero a los merengues, que afrontan el clásico animados por su goleada 5-0 al Shaktar Donetsk.



El encuentro de este importante Clásico para ambos, será el próximo Domingo 24 de octubre a las 9:15 a.m.