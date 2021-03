El Bayern Múnich y Robert Lewandowski siguen impresionando en la Bundesliga

Juan Carlos Pamo

El líder Bayern de Múnich impresionó de nuevo al golear 4-0 al Stuttgart, con triplete de Robert Lewandowski, en un partido en el que jugó casi desde el principio con diez jugadores, este sábado en la 26ª jornada de la Bundesliga, donde recuperó su ventaja de cuatro puntos sobre el RB Leipzig.



Todo parecía complicarse para el equipo bávaro en el inicio del partido: el joven canadiense Alphonso Davies era expulsado por una entrada al tobillo del japonés Wataru Endo en el minuto 13, con el 0-0 inicial en el marcador, y el RB Leipzig (2º) había ganado 1-0 el viernes en Bielefeld, con lo que se había acercado provisionalmente a un punto en la clasificación.

La posibilidad de una victoria parecía complicarse seriamente, pero cuatro tantos en poco más de veinte minutos permitieron un cómodo triunfo de los muniqueses, liderados una vez más por el olfato ofensivo de Lewandowski.



El último premio FIFA The Best abrió el marcador en el 18, con un remate en el área a pase de Serge Gnabry, que firmó el segundo del Bayern en el 22, en su caso asistido por Leroy Sané.



Lewandowski amplió la cuenta rematando de cabeza un balón de Thomas Müller instantes después, en el 23, y el propio artillero polaco consiguió el cuarto y definitivo en el 39 con un potente remate con la zurda, para terminar de liquidar a un Stuttgart (8º) inoperante pese a su superioridad numérica.



El entrenador Hansi Flick dio descanso a Lewandowski en el 70, con todo decidido, para dar entrada al internacional camerunés Eric Maxim Choupo-Moting.



Son ya 35 los tantos que Lewandowski ha logrado en esta Bundesliga, donde se escapa todavía más como líder de la tabla de máximos anotadores.



Pero sobre da un gran paso hacia su objetivo de batir el récord de tantos en una misma temporada de la liga alemana, que ostenta desde el curso 1971-1972 el legendario Gerd Müller con 40.



Tiene por delante ocho jornadas para igualar o superar esa marca, algo que parece factible por el ratio de efectividad mostrado hasta el momento.



"Sigo pensando partido a partido y no en cuántos goles tengo que marcar", afirmó Lewandowski tras el partido.



El Bayern consigue un cuarto triunfo consecutivo en la Bundesliga, a lo que añade su clasificación esta semana para los cuartos de final de la Liga de Campeones, eliminando a la Lazio italiana en octavos.



Está resistiendo perfectamente la presión del RB Leipzig, el único equipo que parece poder disputarle el título nacional esta campaña y al que el Bayern visitará en la próxima jornada, el sábado 3 de abril, justo después del parón por los partidos de selecciones nacionales.

Mal día para Borussia Dortmund

En el resto de partidos del día, el Borussia Dortmund (5º) se complicó la clasificación a la próxima Liga de Campeones, un torneo en el que se clasificó recientemente para los cuartos de la actual edición -jugará ante el Manchester City-.



El noruego Erling Haaland firmó un doblete para el equipo amarillo, pero su equipo no pasó del empate 2-2 en Colonia (14º) y ve ahora más lejos la cuarta plaza, que ocupa el Eintracht Fráncfort, que ganó 5-2 al Unión Berlín (7º) , en un partido donde brilló el portugués André Silva, también con dos tantos.



Robert Andrich, del Unión Berlín, tuvo una actuación especialmente desafortunada: sin ninguna presión envió un pase retrasado desde una veintena de metros hacia su arquero, que no estaba bajo el arco, por lo que marcó un tanto en contra que bordeó el absurdo.



André Silva y Haaland, cada uno con 21 dianas, comparten el segundo puesto en la tabla de goleadores de esta liga alemana, pero a años luz de un Lewandowski imparable.



El Eintracht amplía ahora a cuatro puntos su ventaja sobre el Borussia Dortmund.



El equipo de Fráncfort se mantuvo además a cuatro puntos del Wolfsburgo (3º), que venció 2-1 en su desplazamiento al terreno del Werder Bremen (12º) y se consolida igualmente en la 'zona Champions'.

Este sábado se disputa otro partido en la 26ª jornada alemana, entre el colista Schalke 04 y el Borussia Mönchengladbach (10º).