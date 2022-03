Ecuador y Uruguay clasifican de forma directa al Mundial de Catar 2022

Ecuador y Uruguay consiguieron este jueves su clasificación al Mundial de Catar-2022, completando los cuatro cupos directos de Sudamérica junto a Brasil y Argentina, en la decimoséptima y penúltima fecha de la eliminatoria regional.



La Celeste, con un gol de Giorgian De Arrascaeta a los 41 minutos, venció 1-0 a Perú en Montevideo, mientras que Ecuador perdió por 3-1 con Paraguay en Ciudad del Este.



Uruguayos y ecuatorianos, ambos con 25 puntos, se vieron además favorecidos por la goleada de Brasil a Chile por 4-0 en Rio de Janeiro y llegan a la última fecha con ventaja de cuatro unidades sobre el quinto, Perú (21).



La selección inca, que le presentó dura batalla a Uruguay en el mítico estadio Centenario de Montevideo, quedó en la mejor posición para alcanzar el quinto puesto el martes y meterse en el repechaje contra el quinto de la Confederación Asiática.



Perú, con 21 puntos, deberá vencer al eliminado a Paraguay en Lima para seguir soñando con llegar a su segundo mundial consecutivo.



En sexto lugar quedó Colombia, con 20 puntos, que después de siete partidos sin ganar ni marcar un gol, goleó a la débil Bolivia por 3-0 en Barranquilla.



La oncena cafetera cerrará el premundial el martes en Puerto Ordaz de visita ante Venezuela, donde deberá ganar y esperar que Perú no derrote a Paraguay para poder quedarse con el cupo al repechaje.



Chile, por su parte, se fue goleado 4-0 del Maracaná y quedó séptimo con 19 puntos. Salvo un milagro -debe ganarle a Uruguay el martes en Santiago y esperar que Perú y Colombia no ganen sus partidos-, la Roja nuevamente quedará fuera del Mundial, como le pasó hace cuatro años para Rusia-2018.



Sería un penoso final para la generación dorada de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que le dio a Chile sus dos primeros títulos internacionales, las copas América de 2015 y 2016, pero que después no dio la talla en las eliminatorias.



La decimoséptima fecha se completa este viernes en La Bombonera, donde Argentina con Messi recibe a la colista Venezuela.