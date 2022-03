Ecuador buscará ante Paraguay el punto que necesita para ir al Mundial de Catar

La selección ecuatoriana buscará conseguir ante Paraguay el 'puntazo' que necesita para asegurar su pase al Mundial de Catar mientras el anfitrión quedó fuera de toda opción.



El juego clave por la penúltima fecha de las eliminatorias se jugará en el estadio "Antonio Aranda" en Ciudad del Este (frontera con Brasil y Argentina) y está programado para las 21H30 locales (23H30 GMT).



El técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, anunció que su equipo "no saldrá a especular" y que seguirá el mismo ritmo que aplicó en todos su anteriores compromisos para colocarse en el tercer lugar (25 puntos) del clasificatorio sudamericano, detrás de Brasil (39) y Argentina (35), ambos ya clasificados.



Ecuador en busca del punto de oro

El "punto de oro" que intenta llevarse de los guaraníes podría complicarse si le alarma la advertencia de su compatriota que dirige a la Albirroja, Guillermo Barros Schelotto, quien dijo que Paraguay "entrará para ganar" y despedirse así de su público que ya le dio las espaldas y al que no le sorprendería una nueva derrota.



Si no lo resuelve ahora, la última fecha se torna más compleja porque tendrá enfrente a la Argentina de Lionel Messi en Quito, el martes, mientras que sus competidores, Uruguay (22) y Perú (21), Chile (19) y Colombia (17) forman una apretujada fila para escamotearle en el último suspiro su aventajada posición.



"Ecuador hizo los méritos suficientes para no depender de nadie", dijo Alfaro.



"Estoy al borde de poder cumplir un sueño, que es poder jugar una Copa del Mundo. Va a ser el hecho más significativo de mis 30 años de carrera", dijo el orientador en la víspera del decisivo duelo.



La selección ecuatoriana, golpeada por la ausencia de algunas de sus figuras, no contará para este partido con Moisés Caicedo, Alan Franco y el extremo Gonzalo Plata, por suspensión.



Entre los lesionados y en duda están Romario Ibarra y su goleador Enner Valencia.



Paraguay probará jugadores

En el campamento paraguayo, Barros Schelotto quiere darle su impronta y anuncia que mezclará juveniles y jugadores que no fueron llamados a esta eliminatoria como parte del nuevo proceso para futuras competiciones.



El partido se jugará a las órdenes del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, asistido en las líneas por su compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno.