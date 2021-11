¿Dónde está la munición? La difícil situación de la Selección Colombia por su falta de gol 

La anemia de gol de la Selección Colombia tiene en riesgo la clasificación al Mundial de Catar 2022. Ya son más de 400 minutos sin marcar en la portería contraria, una racha que se paga caro en la eliminatoria suramericana.



Falcao García, Duván Zapata, Luis Díaz, Miguel Ángel Borja, Luis Fernando Muriel, Rafael Santos Borré y Roger Martínez son sinónimo de celebración en sus clubes, pero cuando visten la camiseta amarilla de Colombia parecen artilleros sin munición.



Los colombianos suman cuatro partidos sin marcar en el periplo premundialista. Primero fueron tres empates 0-0 ante Uruguay, Brasil y Ecuador que se disimularon con una placentera posición en la tabla.

Pero la derrota 1-0 del jueves ante la Seleçao en Sao Paulo encendió las alarmas de un equipo sin cerebro y con poco entusiasmo.



Los dirigidos por Reinaldo Rueda empezaron la fecha en la cuarta casilla, que da cupo directo al Mundial, pero cerraron en el quinto lugar (repechaje), luego del triunfo 0-1 de Chile sobre Paraguay en Asunción y de la derrota de Uruguay en casa contra Argentina 0-1.



Ante Paraguay el martes será el día para reencontrarse con la red cuando resta poco para definir los viajeros a Catar.



“Quedan cinco partidos para poder conseguir ese objetivo”, se animó el portero y capitán de la Tricolor, David Ospina.



Desconexión

¿Por qué no llega el gol? Es la pregunta recurrente entre la afición.

Y el desconcierto es mayor cuando saltan los números: Luis Díaz (FC Oporto, 11 goles en la temporada), Duván Zapata (Atalanta, 8) y el veterano Falcao García (Rayo Vallecano, 5), desconvocado por lesión, viven romances con el gol.



También Miguel Borja en el Gremio (4) y Santos Borré (3) en el Eintracht Francfort.



En los 13 partidos jugados en el clasificatorio suramericano, Colombia ha anotado 16 goles, para un promedio de 1,2 tantos por juego. Sus máximos artilleros son Borja y Muriel, cada uno con 3 dianas. Lugo está Díaz, con 2, y de a uno tienen Zapata, Falcao, Roger Martínez, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma, Mateus Uribe y Yerry Mina.



Para el entrenador Carlos ‘Piscis’ Restrepo, la raíz del problema está en la generación de juego. “Lo que necesitamos es que venga el fútbol desde atrás, desde la mitad, para que puedan aparecer los delanteros”.

“Colombia se complica un poco en la salida, regala y divide mucho la pelota”, diagnosticó Restrepo.



Sumando la Copa América de mitad de año, Rueda apenas ha ganado cuatro de 16 encuentros al frente del equipo nacional, con un promedio de 1,06 goles por partido (anotó 17).



Con Rueda, el equipo ganó consistencia en la zaga. Cuando el vallecaucano tomó las riendas, la Tricolor tenía -5 en la diferencia de goles, un ítem bastante afectado por las estruendosas goleadas ante Uruguay en Barranquilla (0-3) y Ecuador en Quito (6-1).



Al juego contra Brasil en Sao Paulo, la Selección llegó con cero en la diferencia de goles, pero la dañó nuevamente (-1) con el gol que marcó Lucas Paquetá en la victoria de los brasileños 1-0 el jueves en el estadio Arena Corinthians.



A los colombianos les sigue “faltando generación del juego”, coincidió el exinternacional con la camiseta amarilla Fabián Vargas.

Cualquiera que sea el punta, “queda aislado (...) por no tener ese juego interior y quién le lleve la pelota”, agregó Vargas.



Sergio ‘Checho’ Angulo, antiguo goleador de la Liga colombiana y quien también vistiera la casaca de la Selección, considera que a Colombia le cuesta romper las redes contrarias porque “las opciones que se presentan son muy pocas y tendrían que ser muy efectivos los delanteros”.



“Hay que sincronizar más los movimientos de los jugadores para que quienes van por dentro, caso del 9, tengan más asiduidad de cara al arco para embocar la pelota; y asimismo, tener otro extremo rápido, además de Díaz, o que Cuadrado juegue más en ataque”, apunta el ‘Checho’.



Para Julián Téllez, otro antiguo artillero del fútbol colombiano, “el equipo se ve muy retenido y eso le impide generar muchas opciones de gol. A la Selección le cuesta desdoblarse y pasar al ataque, que los laterales vayan, que los volantes pisen el área. Estamos más preocupados por armar la figura y defender, que por ir al frente”.



James, al rescate

Ausente en el último año por recurrentes lesiones y decisión técnica, pero aclamado como el salvador de Colombia, James Rodríguez se vislumbra como la ficha clave para el duelo ante Paraguay.



El 10 representa el nuevo ADN del fútbol colombiano: juego colectivo y de toque rápido. Su alineación ante los guaraníes podría reencontrar a los del medio con los atacantes.



La falta de eficacia “se resuelve tirando el equipo más adelante”, deslizó el exjugador de la Selección Colombia Freddy Rincón. “Es lo mismo en lo que estamos parando (a discutir) siempre, en la creación de juego”, añadió.



Con 25 pases de gol, James (Al-Rayyan de Catar) es el mayor socio en ataque de Colombia, solo superado en la historia por el mítico capitán Carlos ‘Pibe’ Valderrama (40).



¿Cómo generar más juego? “Soltándonos más. Entendiendo que si bien la táctica es necesaria para construir un ensamblaje sólido (que debía establecerse después de los descalabros con Queiroz), la posibilidad de inventar algo distinto se ha perdido. Esa alegría o esa posibilidad de saltarse lo establecido no nos acompaña hoy por hoy”, expone el periodista Nicolás Samper.



“Ahora nos queda eso, pensar en el próximo partido y en sacar el resultado positivo que nos deje en la tabla de clasificados”, agregó el portero Ospina, quien anticipó que el equipo debe “ser mucho mas fuerte mentalmente”.



En el calendario colombiano, Paraguay, el martes, y Perú, en enero del 2022, serán sus próximos visitantes. Serán seis puntos en disputa ante dos rivales que están moribundos en el clasificatorio suramericano y que la Selección deberá sumar sí o sí en sus cuentas, si desea seguir ilusionado con Catar.