¡Dolorosa caída! La Selección Colombia cayó con Perú y se aleja del Mundial de Catar 2022

El resultado que no estaba en el presupuesto de nadie se dio este viernes para dolor de Colombia, que cayó 0-1 en Barranquilla ante Perú y dio pasos de gigante hacia atrás, alejándose dramáticamente del Mundial de Catar.



Hasta antes del partido el combinado nacional era cuarto en la tabla, tenía boleto directo para el Mundial, pero luego de su fatídico encuentro ante los peruanos, cayó estrepitosamente hasta la sexta casilla, sin el boleto por lo menos para el repechaje.



Jugó mal el equipo nacional, equivocó el camino, fue muy pasivo desde el comienzo, se regaló en defensa en el gol de Perú y terminó tirando pelotazos en busca de un cabezazo salvador que nunca llegó.



La derrota obliga a sacar la calculadora, a hacer cuentas, pero también a recuperar en Argentina el martes lo que perdió en casa. No parece fácil la misión, pero si Colombia quiere recuperar chances de ir al Mundial, deberá ir por lo que puede ser una hazaña ante los gauchos.



No fue un buen primer tiempo para Colombia más allá de algunas aproximaciones que tuvo en el arco de Pedro Gallese.



El equipo en ese periodo lució muy previsible, con James sin chispa, con Borré sin regularidad, con el 'Tigre' Falcao desconectado y únicamente con Luis Díaz intentándolo, pero recibió marca escalonada y eso dificultó su accionar.



A los 53 segundos Falcao remató por arriba ante pase de James. Se pensaba que era el aviso de algo prometedor, pero el equipo se fue diluyendo.



Aun así tuvo una opción clara a los 11 con un remate de James que obligó a Gallese a desviar al tiro de esquina.



A los 12, en ese tiro de esquina por poco es gol olímpico de Cuadrado. Y a los 27 otro remate de Falcao permitió el lucimiento del arquero peruano.



Fueron llegadas esporádicas, dejando dudas Colombia por su funcionamiento poco convincente.

Se fue cayendo poco a poco

El arranque del segundo tiempo fue prometedor: Yerri Mina por poco anota, James mandó un remate rastrero que nadie atinó a empujar, y luego fue Johan Mojica el que lo intentó desde afuera.



Pero al ver que su esfuerzo no fructificaba, el equipo se fue cayendo a pedazos porque mantuvo mucha gente arriba y dejó pocos hombres para afrontar un eventual contragolpe peruano.



Lo que podría ser una opción del visitante, el coger mal parada a Colombia, se dio a los 84 minutos. No hubo defensa en el conjunto cafetero y eso lo facturó Edison Flóres, quien con un zurdazo puso el 1-0, con la complicidad de David Ospina que regaló el primer palo.



Un baldado de agua fría cayó en el Metropolitano, Colombia buscó el empate y lo tuvo con James a los 93 y con Cuadrado a los 94, pero el balón en esas dos acciones pasó muy cerca de los verticales.



Después fueron pelotazos al área peruano que no dieron resultados. El 1-0 se mantuvo, dejando un futuro muy preocupante para Colombia que retrocedió enormemente en sus intenciones de clasificar al Mundial.