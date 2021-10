Definidas fechas y horarios para próximos partidos de la Selección Colombia en eliminatorias

La Conmebol dio a conocer las fechas y los horarios de los partidos que tendrán las diferentes selecciones nacionales en noviembre, por las eliminatorias.



Quedo establecido que los partidos se jugarán los días 11 y 16 de noviembre de la siguiente manera:



Fecha 13 - 11 de noviembre (horarios de Colombia)

Ecuador vs. Venezuela: 4:00 p.m.

​Paraguay vs. Chile: 6:00 p.m.

Uruguay vs. Argentina: 6:00 p.m.

Brasil vs. Colombia: ​7:30 p.m.

Perú vs. Bolivia 9:00 p.m.



Fecha 14 - 16 de noviembre

Bolivia vs. Uruguay: 3:00 p.m.

Colombia vs. Paraguay: 6:00 p.m.

​Venezuela vs. Perú: 6:00 p.m.

Argentina vs. Brasil: 6:30 p.m.

​Chile vs. Ecuador: 7:15 p. m.