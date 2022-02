¡De lujo!: El LA Galaxy de la MLS anuncia el fichaje del brasileño Douglas Costa

El brasileño Douglas Costa, exvolante del Bayern de Múnich y la Juventus, jugará la próxima temporada en el Los Angeles Galaxy del mexicano Javier "Chicharito" Hernández, confirmó este jueves el equipo de la liga de fútbol norteamericana (MLS).



El internacional brasileño, de 31 años, se integrará los primeros seis meses con el Galaxy en calidad de cedido por el Gremio.



Al término del préstamo, Costa firmará por otro año y medio con el Galaxy hasta el final de la campaña 2023, detalló el club angelino.



"Douglas es un jugador de clase mundial y un campeón probado al más alto nivel. Su capacidad para crear y finalizar agregará otro nivel a nuestro ataque", dijo en un comunicado el director técnico del Galaxy, Greg Vanney.



El equipo californiano es el más laureado de la MLS pero atraviesa por un mal momento deportivo y la pasada temporada no clasificó a playoffs.



Costa, que sustituirá en el centro del campo al mexicano Jonathan dos Santos, aseguró que las figuras que le precedieron en Los Ángeles fueron importantes a la hora de elegir su nuevo destino.



"Estoy feliz de ser jugador del Galaxy", recalcó en una entrevista para el club. "Sé que el Galaxy ha tenido jugadores muy importantes en la historia, como (David) Beckham o (Zlatan) Ibrahimovic. Jugadores a los que seguía antes de venir acá y son un factor importante en mi decisión de venir al Galaxy".



Costa, que debutó como profesional en el Gremio en 2008, ha conquistado 21 trofeos en su paso por las ligas de Brasil, Alemania, Italia y Ucrania.



En Europa, el brasileño militó primero en el Shakhtar Donetsk ucraniano (2009-15) y posteriormente dio el salto al Bayern de Múnich, donde jugó dos temporadas (2015-17) y conquistó dos Bundesligas.



En 2017 fue cedido a la Juventus, donde alzó tres títulos de liga y otro de Copa.



La pasada campaña en Brasil, Costa sumó tres goles y dos asistencias en 26 partidos jugados con el Gremio.



"He pasado por situaciones importantes, como una Copa del Mundo. La MLS está creciendo bastante. ¿Por qué no jugar en el mejor equipo de la liga?", se preguntó el futbolista, vestido ya con el uniforme de su nuevo equipo.



Además de Costa, la MLS ha sumado esta semana a otro nombre importante del fútbol europeo, el suizo Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), de cara a la nueva temporada que arranca el 26 de febrero.