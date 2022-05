¿Daniela Ospina o Shanon de Lima? la incómoda pregunta que le hicieron a James Rodríguez

Esté donde esté, James Rodríguez no deja de tener contacto con todos sus seguidores a través de la red Twich, que es en la que más se mantiene activo.



El volante del Al Rayyan pasa vacaciones en Colombia y por eso aprovechó para hablar de todo un poco, pero no contaba con una pregunta que le hizo un seguidor y que lo puso a 'patinar' como se dice popularmente.



¿A quién elegirías entre Daniela Ospina y Shannon de Lima? El interrogante cogió por sorpresa a James y allí apareció su mamá, Pilar Rubio, para ayudarle un poco manifestando que "en su momento cada una fue importante".



Uno de los amigos de James, que estaba a su lado, también quiso ayudar diciendo que el exjugador del Real Madrid no estaba obligado a responder esa pregunta.



Pero James no la eludió y se limitó a decir: "Yo a las dos las quiero mucho, tengo muy buena relación y tengo corazón para muchas personas".



De esa manera James salió de una pregunta que le incomodó un poco al comienzo por tratarse de Daniel, su exesposa y con quien tiene una hija, y de la venezolana Shanon de Lima, quien fue su novia hasta hace poco.