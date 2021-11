Continúa el debate, ¿Debería James Rodríguez ser titular ante Brasil? Rueda respondió sobre el '10?

La estrella colombiana James Rodríguez no está en el nivel físico "ideal" para el partido del jueves contra Brasil, aunque su presencia se determinará horas antes del partido, dijo este miércoles el técnico de la selección de Colombia, Reinaldo Rueda.



"James venía con unas molestias (...) tanto de las costillas como un tema a nivel muscular", dijo el entrenador cafetero en rueda de prensa en Sao Paulo, donde se disputará el cotejo por la decimotercera fecha del clasificatorio sudamericano hacia Catar-2022.



"Se considera que va en ese proceso (de puesta a punto), naturalmente que no en el nivel ideal, por todo lo que representan estas molestias, pero dando una buena respuesta en cada una de las unidades de entrenamiento", agregó.



Tras una carrera destacada defendiendo clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, Rodríguez firmó en septiembre con el Al-Rayyan.



En el último encuentro con el equipo catarí, el 30 de octubre, fue expulsado por reclamarle al árbitro luego de haber recibido una fuerte entrada que le lastimó las costillas.



Rodríguez, de 30 años, no había sido tenido en cuenta para la selección desde que Rueda asumió la dirección en enero, tras la salida del portugués Carlos Queiroz, por sus continuas lesiones y por decisión técnica.



Aun sin el 10, goleador del Mundial de Brasil-2014, Colombia remontó hasta la cuarta posición (16 puntos) de la eliminatoria, la última que da boleto directo a Catar.



Rueda afirmó que en la práctica de este miércoles antes del choque con el líder Brasil, que se clasificará al Mundial si los vence, definirá si Rodríguez será titular.



Aunque Colombia no ha perdido en la eliminatoria desde la llegada del técnico, ha sufrido para anotar y generar opciones de gol.



"Mi tarea es buscar alternativas, fortalecer la nómina pensando en el inmediato futuro. Esa ha sido mi tarea durante este mes y por eso la decisión de que James estuviera aquí", apuntó.



Ante Brasil, que nunca ha perdido en casa en el clasificatorio, Rueda tendrá que remendar la zaga tras numerosas bajas de hombres habituales como Yerry Mina, Carlos Cuesta, Óscar Murillo y Stefan Medina, además de Falcao García en el ataque y Mateus Uribe en el medio.



"Hemos trabajado con dos líneas de cuatro, conscientes del rival que tenemos enfrente. Todo el colectivo, en la solidaridad defensiva, será importante", sostuvo el DT.



"Para sacar un buen resultado debemos anotar, es lo que se buscará mañana. Todo es posible, dar ese golpe de autoridad, buscar esos tres puntos. Necesitamos consolidar nuestra posición en la clasificación", señaló.