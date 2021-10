Con Vinicius inspirado, Real Madrid supera al Elche de los colombianos Mojica y Palacios

El Real Madrid ganó 2-1 en Elche con doblete de Vinicius este sábado en la 12ª jornada de LaLiga, en la que el técnico Sergi Barjuan debutará como técnico interino al frente del Barça.



Dos goles de Vinicius (22, 72), que hicieron inútil el de Pere Milla (86), pusieron al Real Madrid en cabeza del campeonato, empatado a puntos con la Real Sociedad, a la que una victoria el domingo en el derbi vasco contra el Athletic de Bilbao devolvería el liderato.



El equipo merengue reanudó con la victoria, tras su tropiezo del miércoles pasado frente a Osasuna (0-0), a pocos días de medirse el miércoles al Shaktar Donetsk en Champions.



El conjunto de Carlo Ancelotti, que este sábado decidió dar descanso a Benzema y metió a Mariano en su lugar, acabó imponiendo su pegada ante un Elche que no dudó en llevar la iniciativa en varias fases del encuentro, pero acabó con diez por la expulsión de Raúl Guti por doble amonestación (63).



"No puedes jugar a tu máximo nivel con dos días y medio de descanso. Esto es la realidad, y por esto hemos sufrido un poco en el partido, el final del partido no lo hemos manejado bien", dijo Ancelotti, tras el partido.



El Elche avisó con un disparo del argentino Lucas Boyé, que repelió el meta merengue Thibaut Courtois (19).



El equipo blanco dominó en los primeros compases del partido, apoyado en las entradas por los costados de Rodrygo y Vinicius, que encontró pronto el camino del gol.



El extremo brasileño recibió un pase de tacón de Mariano para meterse en el área y soltar un disparo cruzado haciendo el 1-0 (22).



"No he hecho nada, sino ponerlo y darle la confianza que merece porque está jugando muy bien, marca muchos goles", dijo Ancelotti sobre Vinicius.



Con el marcador a favor, el Real Madrid pareció dar un paso atrás y buscar sólo el contraataque ante un Elche que vivió sus mejores momentos de la primera parte.



Boyé, el hombre más peligroso del Elche, volvió a poner a prueba a Courtois con otro disparo lejano (38).



Vinicius repite

El argentino, que mantuvo un arduo duelo con el central blanco Militao, fue un constante dolor de cabeza para del Real Madrid, que a la vuelta del descanso volvió al ataque.



Los blancos salieron dispuestos a tratar de sentenciar el encuentro, pero les costaba superar la presión del Elche, que tampoco renunciaba al ataque hasta que llegó la expulsión de Raúl Guti.



En inferioridad numérica, el Elche se cerró atrás fiando sus opciones al contraataque, mientras el Real Madrid atacó más y encontró el segundo tanto.



Vinicius aprovechó un pase en profundidad de Modric para internarse en el área y cruzar sobre la salida de Casilla para poner el 2-0 definitivo (72).



El brasileño acumula siete tantos en el campeonato español, donde es el segundo mejor goleador, sólo superado por su compañero Benzema.



El 2-0 sentenció al Elche, que aprovechó un error de Casemiro para recortar distancias con un tanto de Pere Milla (86), pero no pudo culminar la remontada.



La fecha liguera continuará con el partido entre el Sevilla y el Osasuna y el duelo Valencia-Villarreal.



El día se cerrará con la visita del Alavés al Barcelona, en cuyo banquillo se estrena Sergi Barjuan como técnico interino tras la destitución el miércoles de Ronald Koeman.



El equipo azulgrana, noveno en la clasificación liguera tras sus dos últimas derrotas en el campeonato, no puede permitirse más tropezones si no quiere desengancharse de la pelea por el título.