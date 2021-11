El estadio Metropolitano Roberto Meléndez está listo para recibir una vez más a la Selección Colombia, en esta ocasión con el duelo por la jornada 14 de la Eliminatoria rumbo a Catar 2022, que se disputará este martes 16 de noviembre a las 6:00 de la tarde ante su similar de Paraguay.



Las calles de la ciudad se visten una vez más de los colores de la bandera nacional, entusiasmo que, según el alcalde Jaime Pumarejo, identifica a los barranquilleros.



“Esta alegría que solo Barranquilla puede ofrecerle a la selección Colombia es contagiosa, por eso somos la casa de la Selección y queremos que se sientan acogidos como siempre. Pero esa alegría no nos puede hacer olvidar que debemos conservar el autocuidado y mantener las precauciones: usar el tapabocas, lavarse las manos y vacunarse. Vivamos esta fiesta con responsabilidad”, expresó el mandatario.

Por primera vez en la ciudad un evento deportivo tendrá el 100% de aforo disponible. Las puertas del escenario se abrirán a la 1:00 p.m. para el ingreso del público.



Para este juego se estrenará la nueva sala de prensa para los medios de comunicación, la cual fue ampliada y restructurada para que tenga mayor capacidad y mejor distribución. Cuenta con un espacio independiente para el sonido, mejoras en la iluminación, dos cabinas de traducción para eventos internaciones, sala de espera para las personalidades que vayan a ser entrevistadas o que van a dar una rueda de prensa, todo esto con el fin de brindar un mejor espacio a los comunicadores y puedan desarrollar mejor su trabajo.

Operativo de seguridad

La Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con la Policía Metropolitana, apoyará la instalación de los diferentes esquemas de seguridad para los alrededores del estadio y puntos priorizados en la ciudad, con acompañamiento de 2.000 policías para el servicio de estadio, tres anillos de seguridad dentro y fuera del Metropolitano. Además, 2.000 policías para la seguridad en el resto de la ciudad.



También se mantiene el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial para fortalecer la vigilancia del escenario deportivo.



De igual manera, la estrategia drónica apoyará la vigilancia desde el aire junto con el helicóptero Halcón, los cuales recorrerán las diferentes localidades de la ciudad.



El equipo de Patrullas COVID continuará haciendo recorridos por establecimientos comerciales y de entretenimiento nocturno para verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y carné de vacunación.



Importante tener en cuenta que el no cumplimiento de estas medidas puede acarrear desde llamados de atención, comparendos e incluso suspensión de actividad económica.

Autocuidado, la clave

La recomendación esencial de la Secretaría Distrital de Salud es seguir cuidándonos e implementar las medidas de protección sanitarias como el uso de mascarilla cubriendo boca y nariz, utilización de gel o alcohol, lavado de manos y la responsabilidad individual, teniendo en cuenta que el escenario deportivo tendrá un aforo permitido y autorizado del 100% de la capacidad.



Como medidas a implementar, por parte de las autoridades nacionales de salud y los organizadores del evento deportivo, se exigirá que los asistentes al estadio tengan esquemas completos de la vacuna contra el COVID-19 para mayores de 18 años y por lo menos una dosis para menores de edad. La vacuna debe ser de cualquier farmacéutica habilitada en Colombia (Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Jansen). Para el control, la logística encargada del evento verificará al ingreso del estadio el carné de vacunación físico o digital. Las autoridades informan a todos los asistentes tener a la mano el carné para hacer más ágil el proceso de ingreso.



La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Salud, ha dispuesto cuatro puntos de vacunación contra el COVID-19 en los primeros anillos de seguridad antes del ingreso, distribuidos en dos puntos fijos, uno en la unidad deportiva Pibe Valderrama y otro en el centro comercial Metrocentro; dos puntos móviles, uno en el parqueadero del velódromo, por la entrada de la Circunvalar, y el otro en el callejón de la tribuna Oriental, sobre la calle Murillo. Estos puntos de vacunación contra el COVID-19 habilitados serán operados por la I.P.S. Viva 1A, la Cruz Roja, Saviatech y Mutual Ser EPS.



La dependencia en salud estará disponible para hacer inspección, vigilancia y control de las medidas de protección, en estos compromisos deportivos.

Logística de salud

100 socorristas de Cruz Roja.

8 ambulancias, 4 en exteriores y 4 en el interior estadio (Transporte Asistencial Básica 6 y Transporte Asistencial Medicalizadas 2).

40 funcionarios de la Secretaría de Salud (Personal médico y auxiliares operativos).

3 MEC (Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes), dos en tribunas y uno central.

Personal de salud pública de Barranquilla.

Atención a las siguientes recomendaciones:

Uso correcto de la mascarilla, distanciamiento de por lo menos un metro y limpieza de manos permanente. Responsabilidad individual, autocuidado y control al momento de estas interacciones sociales.



Si tiene prescrita alguna medicación, tomarla antes de ir al estadio o llevarla y tomarla en el horario indicado.



Los pacientes hipertensos no deben exponerse por mucho tiempo al sol.



Tomar abundante agua antes y durante el evento. La hidratación es clave.



No es recomendable que mujeres embarazadas y adultos mayores acudan a este tipo de eventos.



No llevar niños de brazos ni menores de 5 años.



Ante cualquier accidente ubique al personal médico asistencial.



Cumpla las recomendaciones del personal de salud.



Usar ropa fresca y cómoda.