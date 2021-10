¡Colombia juega a ritmo de salsa! La Tricolor recibe a Chile en el Pascual por amistoso

El estadio Olímpico Pascual Guerrero se viste de gala este sábado (5:00 p.m.) para el duelo amistoso de la Selección Colombia femenina de fútbol frente a su similar de Chile.



Mucha expectativa por lo que será este duelo entre las colombianas y chilenas, por la rivalidad que siempre ha existido deportivamente entre ambas, pues en distintos compromisos han definido clasificaciones a Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.



El técnico Nelson Abadía tiene claro que este partido amistoso es de vital importancia pensando en la Copa América femenina 2022, a mitad del próximo año.



Por ello, las dirigidas por el entrenador caleño esperan para esta tarde seguir consolidando la idea de juego, que ya se les ha visto en los últimos juegos amistosos.



"Nuestra selección viene con unos procesos de fechas Fifa desde enero. La mayoría de estas jugadoras han hecho parte de esos juegos. Hemos tenido el respaldo del Comité Ejecutivo de la FCF para tener ciclos de trabajo", dijo el entrenador Nelson Abadía en conferencia de prensa.

No estará Manuela Pavi



Sin duda, una de las figuras del fútbol femenino en Colombia es la joven mediocampista del Deportivo Cali Manuela Pavi, quien salió hace poco como una de las más destacadas en el título del verdiblanco de la Liga femenina.



Sin embargo, la mala fortuna acompañó esta semana a la volante ‘10’, pues la Federación Colombia de Fútbol confirmó que en la sesión de entrenamientos del miércoles pasado sufrió una fuerte lesión.



“El cuerpo técnico y médico de la Selección Colombia Femenina de Mayores anuncia que la jugadora Manuela Pavi Sepúlveda será desconvocada, luego de sufrir un esguince grado I del ligamento colateral medial y ruptura completa del ligamento cruzado anterior hasta el tercio medio del mismo de la pierna izquierda”, se lee en el comunicado de prensa.



Este tipo de lesión no solo la aleja del compromiso de hoy frente a la Selección de Chile, sino que la deja por fuera de la Copa Libertadores femenina, a disputarse en el mes de noviembre y donde el Deportivo Cali participará como campeonas de la Liga.



Otras figuras ausentes

Para el partido ante las chilenas, una de las selecciones más potentes de Conmebol, el técnico Nelson Abadía no podrá contar con la defensa Isabella Echeverri, del registro del Sevilla de España.



La capitana del equipo español sufrió una fractura en el peroné de su pierna derecha en un juego frente al Athletic por LaLiga femenina.

Otra de las grandes ausentes es la capitana de la Selección Colombia, Natalia Gaitán, quien continúa en su proceso de readaptación después de estar varios meses por fuera debido a una lesión de su rodilla izquierda.



Tampoco estarán para este duelo jugadoras de la talla como Catalina Usme, capitana y goleadora del América de Cali y quien viene recuperándose de unas molestias físicas, la mediocampista Marcela Restrepo y la delantera Angie Castañeda.



Sin duda, los reflectores para este compromiso se concentran en las figuras como Leicy Santos (Atlético de Madrid), Daniela Montoya, Carolina Arias y la joven delantera Linda Caicedo (las tres últimas del registro del Deportivo Cali).