Chile y Perú piden al TAS que descalifique a Ecuador del Mundial por el caso de Byron Castillo

Chile y Perú recurrieron al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para buscar la anulación de la clasificación de Ecuador al Mundial de fútbol de Catar-2022, después de haber fracasado en su petición ante la FIFA, anunció este viernes el TAS.



Desde hace meses, las federaciones chilena y peruana denuncian el caso del jugador Byron Castillo, al que acusan de falsear su nacionalidad y que fue alineado durante las eliminatorias de la zona Conmebol para el Mundial.



Recurrieron primero a la Comisión de Apelación de la FIFA, que desestimó su solicitud en primera instancia en junio y luego el recurso, a mediados de septiembre. Chile y Perú piden ahora al TAS que dicte sentencia "como muy tarde el 10 de noviembre". El Mundial de Catar-2022 comienza el 20 de noviembre.



Perú, quinto de la fase de clasificación sudamericana al Mundial, confía en heredar la plaza de Ecuador si es descalificado. Por su parte, Chile quiere que los ocho partidos jugados por Byron Castillo en las eliminatorias mundialistas sean dados por perdidos a Ecuador, lo que llevaría a La Roja al cuarto puesto.



"Es necesario que un ente jurídico como el TAS revise la situación y se actúe conforme a derecho", declaró en Lima la secretaria general adjunta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Sabrina Martín.



"No tratamos de obtener una ventaja extradeportiva", pero los puntos deben ser otorgados a Perú y no a Chile "si se comprueba el uso de documentación falsa" por parte del jugador ecuatoriano, indicó la FPF en un comunicado.



El pasado mayo, Chile había presentado un recurso ante la FIFA por "uso de un acto de nacimiento falsificada, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad" de Byron Castillo. Según la Federación Chilena de Fútbol, existen "innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco el 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad ecuatoriana de Playas".



Chile había empatado 0-0 en Ecuador el 5 de septiembre de 2021 y luego había sido derrotado en casa por 2 a 0 el 17 de noviembre de 2021. Los chilenos terminaron séptimos en las eliminatorias mundialistas de la Conmebol y quedaron fuera de la carrera hacia Catar-2022, para la que Ecuador (4º) obtuvo su billete directo, junto a Uruguay (3º), Argentina (2º) y Brasil (1º).



Perú, como quinto clasificado del grupo único sudamericano, tuvo que disputar un repechaje, que perdió ante Australia (0-0, 5-4 en penales).



Ecuador quedó encuadrado en el grupo A del Mundial-2022, donde tendrá que enfrentarse al anfitrión Catar, a Holanda y al campeón africano Senegal.