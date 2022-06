Caso Byron Castillo: estas son las posibilidades de Colombia de ir al Mundial de Catar 2022

Colombia está a la espera de la decisión de Fifa sobre el caso de Ecuador con respecto a la indebida inscripción de Byron Castillo en las eliminatorias rumbo a Catar 2022. La 'Tricolor' tendría una posibilidad en donde podría soñar con el Mundial de este año.



Para Colombia el escenario en el que podría soñar con Catar es el siguiente: la Fifa podría anunciar que Ecuador sea expulsado del Mundial y que los puntos no sean para nadie.



Es decir, que simplemente se suba una casilla de la tabla de posiciones de la eliminatoria. En ese caso, Perú se metería directamente y la 'Tricolor' entraría a puesto de repechaje a jugarse con Australia. Chile se quedaría en la sexta casilla y no iría de ninguna manera a Catar.



El siguiente escenario es en el que Chile es el principal beneficiario. En caso de que Fifa decida quitarle los puntos de los partidos que disputó Ecuador con Byron Castillo, el equipo de Alfaro caería en la última posición. Chile con los puntos otorgados se metería directamente al Mundial.



Por su parte, Perú no tendría ninguna variación y seguiría con su cupo al repechaje; Colombia continuaría en la sexta casilla.



La decisión de Fifa será anunciada este viernes. Ecuador podría bajarse del 'bus' rumbo a Catar y Chile o Colombia montarse en él.



Por otro lado, Chile ha hecho saber que en caso de recibir una repuesta negativa por parte de Fifa, llevaría el caso al TAS (El Tribunal de Arbitraje Deportivo).