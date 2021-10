Fueron 105 minutos de angustia. Y al final, la Selección Colombia tuvo que conformarse con un punto tras el polémico empate 0-0 con Ecuador por la fecha 12 de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, desperdiciando una oportunidad inmejorable de dar un gran salto en la tabla de posiciones.



En el estadio Metropolitano de Barranquilla, la ‘Tricolor’ cerró con un nuevo empate (por igual marcador contra Uruguay en Montevideo y Brasil en casa) la triple fecha de octubre, que le permite sumar (16 puntos), pero no zafarse de rivales directos como Ecuador y los charrúas.



La polémica imperó sobre el final del juego. Primero, por un penal de Ecuador que reversó el VAR por fuera de lugar previo. Luego, por un supuesto penal sobre Falcao. Y, por último, por un gol anulado a Yerry Mina en el minuto 104 por mano suya, que fue duramente protestada por Colombia al juez peruano Diego Haro.



Ecuador planteó un partido agresivo desde el comienzo. Atacando a Colombia física y futbolísticamente, para evitar que pensara y pudiera poner a jugar a sus hombres desde propia cancha.



Apenas transcurrían 3 minutos de juego y ya el arquero David Ospina salvaba el arco colombiano, tras un cabezazo de Piero Hincapié en cobro de esquina.



Y el visitante ahogaba, presionaba, tapaba las salidas, obstruía, mientras que el local no encontraba las ideas para irse al ataque.



El técnico Reinaldo Rueda puso a Juan Guillermo Cuadrado como lateral derecho en su reaparición, quizás para generar sociedad con Juan Fernando Quintero por esa banda, pero el creativo no podía ni siquiera entregar bien las pocas pelotas que cogía.



Adelante, entonces, no se veía el trabajo de Santos Borré y Duván Zapata, que esta vez dejó al ‘Tigre’ Falcao en el banco.



Quizás la mejor acción de Colombia vino por la derecha tras un pase de profundidad de Quintero a Borré, quien vio llegar a Duván de frente al arco y le lanzó el balón, pero fue interceptado por un defensa ecuatoriano.

La polémica

Para los segundos 45 minutos, Colombia intentó zafarse de esa camisa de fuerza que le imponía su rival e insistió en ataque por los costados.

En un cobro de esquina, Díaz no tuvo puntería y desperdició un cabezazo que pudo tener mejor suerte.



En el 59’, Borré dejó la cancha y le dio paso al ‘Tigre’. Y Mateus se fue al camerino por Gustavo Cuéllar.



La tuvo Duván en el 69’. Su remate de pierna derecha fue despejado por el arquero Alexánder Domínguez, quien se hiciera figura. Díaz, de nuevo, desperdició en cobro de esquina, esta vez con la pierna. Funcionaba mejor Colombia.



Rueda se jugó una carta. Sacó a Quintero y lo sustituyó por Daniel Muñoz para que hiciera de lateral y Cuadrado se sumara al ataque con mayor propiedad.



El VAR salvó a Colombia. Un penal sancionado por el juez fue reversado, pero por fuera de lugar.



Y otra vez Díaz. La tuvo clara en un balón filtrado. Pero Domínguez se lució nuevamente. Vino luego supuesta falta contra Falcao que Colombia pidió como penal. Y, después, el gol de Yerry Mina anulado por mano suya.



No fue posible. No pudo Colombia, ahora con 16 puntos, y cambian sus planes. En noviembre deberá visitar a Brasil y recibir en casa a Paraguay.