"Cambié el 'chip'": Edwin Cardona sobre su buen momento y el regreso a la Selección Colombia 

Edwin Cardona fue una de las grandes novedades en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos por eliminatorias frente a Uruguay y Ecuador.

Aunque el volante del Boca Juniors de Argentina ha vestido la camiseta tricolor en varias oportunidades, no había sido teniendo en cuenta en los últimos llamados de Carlos Queiroz.

Pero su gran momento en Boca, club al que regresó luego de dos años, motivó al técnico portugués a darle una nueva oportunidad.

Este martes, en rueda de prensa, Cardona aseguró que está feliz, y que asumió este llamado "como si fuera el primero".

Según Cardona, su cambio de chip fue clave para volver a ser parte del combinado nacional.

"A veces hay que hacer un cambio en la mentalidad, de 'chip'. Con el talento ahora solo no basta, he cambiado mis rutinas, me siento muy bien, hay un grupo de personas que me están ayudando. Le he añadido intensidad a mi juego", sostuvo Edwin.

Para Cardona, la palabra "intensidad" es la clave. "En nuestro país hay muy buenas condiciones pero nos falta eso, que es muy importante en el exterior".

Finalmente, sobre el ambiente en la interna de la Selección, indicó: "Tenemos un lindo grupo. Hay jugadores élite y extraordinarios como James Rodríguez, con quien me conozco desde pequeño".

Cardona espera darle brillo a la Selección con su indiscutible talento y sus goles.