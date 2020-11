"James Rodríguez es el jugador influyente en la Selección Colombia": Óscar Washington Tabárez

Juan Carlos Pamo

El experimentado entrenador uruguayo Óscar Washington Tabárez habló este martes en rueda de prensa previa al juego del próximo viernes entre Colombia y Uruguay por la jornada 3 de la Eliminatoria.

El 'Maestro' elogió las condiciones de los jugadores colombianos y en especial las de James Rodríguez, que según Tabárez, "es el hombre más influyentes" del equipo de Carlos Queiroz.

"James es un gran jugador, muy influyente en la estrategia del equipo, se conectan con los que están más arriba, estar muy concentrados nosotros, para impedir las conexiones que ellos se dan. Lo resto, no lo sabe nadie, no hay adivinas, la realidad no la sabe nadie", comentó el entrenador charrúa.

Uruguay llega a Barranquilla con tres puntos en la tabla de posiciones de la clasificatoria a Catar 2022. La idea es sacar un buen resultado en el estadio Metropolitano ante los cafeteros.

"El entrenador o el cuerpo técnico le dan una impronta a cada Selección, más la capacidad de los jugadores. La época de Pékerman un equipo muy fuerte, nos superaron abiertamente, después un 2-2, nos empató Yerry Mina. Ese día llovía, la humedad no fue tanta...No damos nada por hecho, antes de jugado el partido, ni nos quedamos en las preocupaciones. Nosotros tenemos una historia en la Eliminatoria. Hay ciertas tendencias, pero no hay nada escrito", acotó el entrenador de 73 años.



El seleccionado uruguayo se medirá a Colombia este viernes a partir de las 3:15 p.m., y luego recibirá a Brasil, en Montevideo, juego programado para el martes de la semana que viene.