Boyka Ortiz representará a Colombia en el Mundial de freestyle fútbol

De ver videos del astro brasilero Ronaldinho Gaúcho y de ser amante del fútbol tradicional a ser considerado uno de los mejores del mundo en freestyle fútbol. Esta es la historia de Boyka Ortiz, un deportista de 27 años oriundo de la Comuna 15 de Guayabal, Medellín.



El freestyle fútbol, modalidad en la que se desempeña a la perfección Boyka, es el arte de hacer trucos con un balón convencional y dominarlo con todas las partes del cuerpo, logrando maniobras de alta dificultad, creativas, originales, con estilo y control.



El antioqueño, con más de 10 años en la élite de este deporte, ostenta nueve títulos nacionales de manera consecutiva, fue campeón mundial en 2015 en Londres y se consagró subcampeón mundial de la modalidad, en Praga, hace dos años.



Sin embargo, esto no es todo, pues Boyka también se ha desempeñado como juez internacional en campeonatos desarrollados en Nueva York, Francia y México. No cabe duda de que es uno de los principales promotores de la masificación del freestyle en Colombia.



Tras muchos logros en esta modalidad, actualmente Boyka Ortiz será la cuota y representación colombiana el próximo 20 de noviembre en la gran final del mundial que se llevará a cabo en Valencia, España. Allí la creatividad, la técnica y el estilo serán lo más importante, pues se dan cita los mejores freestylers del mundo para demostrar su talento y ganarse el gran título.



Por supuesto, la competencia no está nada fácil, por lo que Boyka se ha estado preparando arduamente desde junio alrededor de tres horas diarias con entrenos doble jornada. Sin embargo, no se trata de solo tocar el balón, ya que este deportista también le ha prestado mucha atención a la parte nutricional, psicológica y de fortalecimiento físico para evitar cualquier tipo de lesión.



“Los rivales fuertes en estos momentos son Noruega, Países Bajos, Brasil y por supuesto Colombia también es favorito para volver a tener el título y la idea es seguir; viene una camada de deportistas de nuevas generaciones que tienen chances, pero el campeonato está para cualquiera, todos son súper talentosos, pero el que esté fuerte física y mentalmente va a poder ser el campeón”, expresó Boyka sobre su análisis de la competencia.