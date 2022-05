Boca Juniors derrota a Always Ready y recupera terreno en la Copa Libertadores

Boca Juniors derrotó 1-0 en los 3.600 metros de altitud de La Paz al local Always Ready este miércoles y trepó al segundo lugar del Grupo E de la Copa Libertadores de América.



El único gol del lance disputado en el estadio Hernando Siles lo marcó Eduardo Salvio a los 37 minutos con un penal.



A falta de dos fechas para su conclusión, el Grupo E es liderado por el Corinthians con siete puntos, seguido por Boca Juniors con seis, Deportivo Cali con cinco y Always Ready en el fondo con cuatro unidades.



En la quinta fecha, dentro de dos semanas, Boca Juniors recibirá a Corinthians en La Bombonera, mientras que Deportivo Cali será el anfitrión de Always Ready.