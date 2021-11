Bayern Múnich gana en Kiev y mantiene el pleno de victorias en Champions League

Cinco partidos y otras tantas victorias: el Bayern Múnich se impuso por 2-1 en su visita a Kiev y mantiene su pleno de victorias en Champions, este martes en duelo de la quinta jornada de la competición europea.



El polaco Robert Lewandowski (14) y el francés Kingsley Coman (42) fueron los autores de los goles germanos, mientras que por los locales anotó Denys Garmash (70).



Lewandowski, con una espectacular chilena, no faltó a su cita con el gol y suma ya 9 esta temporada en Champions.



Además, lleva nueve partidos consecutivos marcando en esta competición, de la que es el tercer goleador histórico, tras Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con 82 goles desde que debutó en el torneo en 2011.



Con 15 puntos, el Bayern ya está clasificado para octavos y además como primero del Grupo E, seguido por Barcelona (6) y Benfica (4), que jugarán este martes por la noche.



Aunque el equipo germano ya estaba clasificado y pese a las numerosas bajas por lesión y por el covid, Julian Nagelsmann presentó un once inicial con casi todos los jugadores como potenciales titulares, salvo el joven francés Tanguy Kouassi, titular por las ausencias de su compatriota Dayot Upamecano y de Niklas Süle.



Para el Bayern no era cuestión de hacer estallar una crisis tras la derrota el pasado viernes en el derbi bávaro frente al Augsburgo y fue muy superior a un equipo ucraniano que cierra el Grupo E.



Tampoco la intensa nevada que cayó sobre la capital ucraniana, que obligó a jugar con una pelota naranja, fue mayor obstáculo para el gigante bávaro, que al cuarto de hora ya se puso por delante en el marcador.

- Lewandowski vuelve a marcar -

Una pelota suelta en el interior del área tras un rechace de un defensa, la cazó Lewandowski para mandar el balón a la red de una espectacular chilena (14).



El Dynamo tuvo un par de buenas ocasiones para empatar, incluido un palo (29), pero perdonó y lo pagó caro: Tolisso buscó a Müller en el interior del área, el internacional alemán dejó pasar la pelota entre las piernas para que llegara a Coman, que anotó el segundo de disparo cruzado (42).



El Bayern creyó tener el partido sentenciado y bajó un par de marchas en la segunda parte, lo que aprovecharon los locales para reducir diferencias por medio de Denys Garmash, que había salido tras el descanso, con un remate desde el interior del área tras una buena acción colectiva (70).



Pero el equipo alemán tiró de experiencia para desactivar los intentos ucranianos por salvar al menos el empate.