Barsa y Nápoli jugarán la vuelta de los octavos de final de la Champions en el Nou Camp

Daniel Molina Durango

El Camp Nou no tendrá público para el duelo de Champions entre Barcelona y Nápoles.

Este jueves, la Uefa confirmó que los cuatro partidos restantes de los octavos de final de la Champions League se jugarán en los estadios de los equipos que oficiaban como locales en la vuelta.

Uno de esos partidos es el que Barcelona y Nápoles disputarán en el Nou Camp, lógicamente, sin público, igual que los otros encuentros.

La serie entre catalanes y napolitanos se encuentra 1-1, y la expectativa por saber quién clasificará a cuartos de final es muy alta.



City Vs. Real Madrid, Bayern Múnich Vs. Chelsea y Juventus Vs. Lyon son los otros tres partidos restantes de esta fase.

Estos partidos se disputarían entre el 7 y el 9 de agosto, dependiendo del avance de la pandemia.

Después de esto se jugará la ronda de cuartos en una sola sede, en un formato inédito que será sorteado este viernes.