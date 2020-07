Así funcionará el formato 'Final 8' de la Champions League, que se sortea este viernes

Daniel Molina Durango

Con un formato inédito adoptado debido a la pandemia de COVID-19, la 'Final 8' de la Liga de Campeones conocerá su programa este viernes, en un sorteo de cuartos y semifinales en la sede de la UEFA de Nyon.



En sustitución de los partidos ida y vuelta tradicionales, con sus goles doble fuera de casa y las remontadas que han escrito la épica de la Champions en los últimos años; llega la 'Final 8', el invento de la UEFA para cerrar la temporada 2020, para siempre marcada por la pandemia de coronavirus.



Desde cuartos de final, los partidos se jugarán a eliminación directa, del 12 al 23 de agosto, en terreno neutro, en Lisboa (Portugal) .



Los duelos se disputarán en el estadio Alvalade, donde normalmente juega el Sporting Portugal, y el Estadio da Luz, recinto del Benfica y que tendrá el honor de acoger la final.



Todavía en duda debido a la crisis sanitaria, la presencia o no de aficionados debe ser establecida por la UEFA y las autoridades portuguesas.



Cuatro clubes ya están clasificados para cuartos: París SG, Leipzig, Atalanta y Atlético de Madrid.



Quedan cuatro billetes por distribuir en la vuelta de octavos, a disputar entre el 7 y el 8 de agosto: El Lyon defenderá el 1-0 de la ida ante la Juventus en Turín, el Bayern Múnich un 3-0 en su estadio ante el Chelsea, el City vuelve a su cancha con un 2-1 sobre el Real Madrid y el Barcelona y el Nápoles igualaron 1-1 en la ida en Italia.



Habrá tres sorteos: cuartos de final, semifinales y final, "para determinar de manera administrativa el equipo que evaluará en casa en la final" , según el reglamento de la UEFA.



Aunque todavía se desconoce la identidad de los ocho participantes en el torneo final, las confrontaciones se determinarán el viernes, antes de la vuelta de octavos.



No habrá cabezas de serie ni protección para que no se enfrenten equipos del mismo país. Cada club podrá enfrentarse a los otros siete.



Estas son las fechas clave



7-8 agosto: vuelta de octavos de final

12-15 agosto: cuartos de final (Lisboa)

18-19 agosto: semifinales (Lisboa)

23 agosto: final (Estadio da Luz, Lisboa)



Barcelona jugará en casa

Por otro lado, se confirmó que la Uefa autorizó al Barcelona a jugar en condición de local el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League frente al Nápoles en casa.

La serie, que se encuentra igualada 1-1, se definirá sin público en el Nou Camp.

Barsa, semifinalista de la pasada edición de la Champions, sueña con un nuevo título.