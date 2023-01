Barcelona sigue imparable: derrotó al Gironia y se afianza en el liderato de LaLiga

Con un gol de Pedri a la hora de juego, el FC Barcelona se llevó los tres puntos (1-0) de su visita a Girona pese a no ofrecer una buena imagen, aunque suma una nueva victoria que permite a los azulgranas aventajar en seis puntos al Real Madrid.



Es el tercer partido consecutivo (Getafe y Girona en Liga y Real Sociedad en Copa) que el equipo de Xavi Hernández gana por 1-0, lo que demuestra que los catalanes no atraviesan por su mejor momento de juego, pese a sacar con éxito los partidos.



Tal como sucedió contra el Getafe la semana pasada, el joven Pedri volvió a ser determinante, pese a que no es un destacado goleador: "Sé que tengo que mejorar lo del gol. Ahora me están cayendo y entrando", se felicitó el jugador canario al término del encuentro.



La mala noticia para el equipo de Xavi Hernández fue la lesión del francés Ousmane Dembelé, uno de los jugadores más en forma del Barça. Precisamente, fue Pedri el que entró en su sustitución.



El extremo abandonó el terreno de juego en el minuto 25 con dolores en su pierna izquierda, por encima de la rodilla, después de esprintar a por un balón.



Desde que fichó por el Barça en 2017, la carrera de Dembelé ha estado marcada por las continuas lesiones, aunque en los últimos meses, desde la llegada de Xavi al banquillo, el talentoso extremo había logrado cierta continuidad.



Tras una primera parte de dominio azulgrana, pero de escasas ocasiones (solo Ansu Fati en el 29 y Pedri en el 41 pusieron a prueba al arquero argentino del Girona Paulo Gazzaniga), tras el descanso el partido mejoró en juego y emoción.



Pedri decide otra vez

A la hora de juego el Barça logró adelantarse en el marcador en una jugada que comenzó en banda derecha y acabó en el otro costado, con un centro de Jordi Alba que Pedri remató a la red en el segundo palo y desde dentro del área pequeña (61).



Con el marcador en contra, el equipo local dio un paso al frente y comenzó a llevar peligro ante el marco defendido por Marc André Ter Stegen.



Arnau Martínez empató poco después del gol azulgrana pero la jugada fue anulada por fuera de juego del lateral gerundense (65).



A medida que los minutos avanzaban, el Girona aumentaba el control del juego y el Barça cada vez defendía más atrás.



El central uruguayo Ronald Araujo volvió a ser providencial otro partido más, sacando en la línea de gol un remate de cabeza de Bernardo que parecía superar a Ter Stegen (73).



El Girona, cuyo entrenador Míchel fue expulsado poco antes del final, acabó volcado sobre el arco rival y cerca estuvo de empatar con ocasiones de Iván Martín (87), Joel Roca (89), Valery Fernández )90+ y del uruguayo Cristhian Stuani (90+6) y el Barça terminó pidiendo la hora, pero logró llevarse la victoria para mantenerse al menos una semana más como líder de LaLiga.



"Creo que en estos campos hay que ganar como sea. Podemos jugar mejor, pero en estos partidos fuera, contra rivales que juegan bien, ganar es importantísimo", dijo el defensa francés del Barça Jules Koundé.



El internacional 'Bleu' destacó que en esta fase de la temporada "está siendo clave tener la portería a cero. El trabajo de todo el equipo en defensa, no sólo de la línea defensiva. Todos están trabajando bien".