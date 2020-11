Arsenal respiró en la Premier tras vencer a un Manchester United que se hunde en la tabla

Daniel Molina Durango

El Arsenal de Mikel Arteta se llevó los tres puntos de Old Trafford ante un Manchester United que acusó el cansancio después del 5-0 infligido al RB Leipzig en Liga de Campeones esta semana.



Con ocho titulares que habían salido de inicio ante los alemanes, Ole Gunnar Solskjaer no hizo apenas rotaciones, mientras que Arteta sacó un once totalmente renovado respecto al que se midió con el modesto Dundalk el jueves en Europa League.



Entre los que mostraron un nivel más pobre en relación a lo que de ellos se espera, el portugués Bruno Fernandes y el campeón del mundo francés Paul Pogba.



Pogba provocó el penal decisivo que transformó el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (69), situando a los 'Gunners' a solo un punto del podio, mientras que los 'Diablos Rojos' deambulan por la zona baja.

"Estoy encantado porque jugamos con mucha valentía y una gran personalidad", afirmó Arteta, cuyo equipo llevaba 14 años sin ganar en la Premier en Old Trafford.



"Todo delantero necesita goles y en estos momentos tenemos que crear más para 'Auba'. Él anoto el gol decisivo y eso aumentará su confianza", añadió el técnico vasco.



Los 'Gunners' llevaban asimismo 29 partidos fuera de su estadio sin ganar a otro equipo del 'Big Six'.



El United, con 7 puntos en seis partidos -tiene un enfrentamiento pendiente- ocupa el 15º puesto, y aún podría caer más abajo si el Brighton derrota al Tottenham en el último encuentro de este domingo.