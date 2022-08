Ancelotti confirma el deseo de salir de Casemiro del Real Madrid que suena para el United

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, confirmó el viernes en rueda de prensa que el centrocampista brasileño Casemiro, objetivo del Manchester United, "quiere probar un nuevo desafío".



"Lo he hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad", declaró Ancelotti al ser preguntado sobre si conocía o no la decisión del jugador al respecto de la información sobre un inminente traspaso a los 'Red Devils', reportada por la prensa especializada.



"Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo jugador del Real Madrid pero es claro, su voluntad es de salir y si sale tenemos recursos para reemplazarlo", continuó el técnico italiano durante la rueda de prensa previa al segundo partido de campeonato, el sábado en casa del Celta de Vigo.



Ancelotti confirmó también que si las negociaciones avanzan, el brasileño no estará disponible en la convocatoria para el desplazamiento a Vigo.



La cadena BBC y el medio digital The Athletic informaron que el United estaría cerca de realizar un pago inicial de 70 millones de euros para que el internacional de la 'Canarinha' se convierta en uno de los jugadores mejor pagados de la Premier League, con un contrato por cuatro temporadas y una más opcional.

- United necesita reforzarse -

Los 'Red Devils' necesitan refuerzos después de un mal comienzo de Erik ten Hag en el banquillo de Old Trafford, habiendo perdido los dos primeros partidos y ocupando el puesto de colista del campeonato inglés por primera vez desde hace 30 años.



La falta de refuerzos es una de las razones señaladas tras caer como locales contra el Brighton (1-2) y en Brentford (4-0), siendo el argentino Lisandro Martínez, el danés Christian Eriksen y el neerlandés Tyrell Malacia los únicos fichajes de los 'Red Devils' en esta ventana de mercado.



La situación deportiva podría empeorar el lunes con la visita del Liverpool a Old Trafford. Incluso si las negociaciones avanzan durante el fin de semana, es poco probable que Casemiro esté registrado ya en la plantilla para ese partido.



El jugador de 30 años ha ganado en tres ocasiones la Liga y en cinco la Champions League durante los nueve años en la 'Casa Blanca', formando un formidable centro del campo junto al croata Luka Modric y al alemán Toni Kroos.



Sin embargo, el puesto de Casemiro en el once inicial de Carlo Ancelotti peligraba con el fichaje del francés Aurelien Tchouameni este mercado, movimiento que podría alcanzar los 100 millones de euros (101,4 millones de dólares).