Álvaro Morata regresa a la Juventus, ¿pista libre para Luis Suárez en el Atlético de Madrid?

Alejandro Cabra Hernandez

El delantero español Álvaro Morata, de 27 años, regresa a la Juventus, cedido por el Atlético Madrid, donde jugó una temporada y media, anunció este martes el club italiano en su sitio Internet.



Morata había jugado en la Juventus de 2014 a 2016, para luego defender los colores de Real Madrid y Chelsea.



Su cesión por un año le costará 10 millones de euros (11,7 millones de dólares) a la Juventus, y el préstamo estará acompañado de dos opciones, una prolongación del mismo o una compra definitiva, a la altura de 35 o 45 millones de euros, según la fecha elegida.



El español, 33 veces internacional con España, llegó la madrugada del martes a Turín.



Tras la marcha del argentino Gonzalo Higuaín a Miami la semana pasada, el nuevo entrenador de la Juve, Andrea Pirlo, necesitaba un delantero centro.



Las pistas conducían al uruguayo del FC Barcelona Luis Suárez y al bosnio de la Roma Edin Dzeko, pero las negociaciones con estos dos atacantes no cristalizaron.



Morata, excompañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, conoce bien al nuevo entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo, que disputó en 2016, en Turín, su última temporada como jugador en Europa.



La marcha de Morata podría permitir al Atlético fichar a Luis Suárez, según la prensa española.



Morata se despidió de los aficionados rojiblancos en las redes sociales, mostrando su agradecimiento.



"Jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Los que me conocen, saben que siempre tendré mi abono en el Metropolitano", escribe Morata.



"Quiero daros las gracias por estos dos años increíbles en los que he vivido momentos que nunca olvidaré y en los que me he sentido como uno más desde el momento en que llegué (...) En mi corazón, siempre habrá un sitio para vosotros", añade el delantero madrileño.