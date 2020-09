¿Hizo fraude? Luis Suárez es investigado pos posible trampa en su examen de italiano 

Daniel Molina Durango

El delantero del Barcelona Luis Suárez es sospechoso de haber hecho trampas, con la complicidad de sus profesores, para superar la semana pasada un examen de italiano, indicó este martes la fiscalía de Perouse (Ombría, centro de Italia) encargada de la investigación.



Este diploma de italiano suponía la primera etapa para obtener un pasaporte del país, documento indispensable para su fichaje por la Juventus de Turín, una operación que ahora parece interrumpida.



"La investigación demuestra que los temas tratados en el examen habían sido pactados con el candidato y que la nota se le había atribuido incluso antes del examen", precisó la fiscalía.



El fiscal Raffaele Cantone, antiguo jefe de la autoridad nacional italiana anticorrupción, investiga desde febrero posibles irregularidades de profesores de la universidad en exámenes a extranjeros y habría descubierto la trampa de Suárez gracias a escuchas ordenadas mucho antes.

"¿Pero tú crees que le vamos a suspender? Hoy es la última lección (a Suárez) y le debo preparar porque él no habla prácticamente una palabra" de italiano, señaló a un interlocutor Stefania Pina, una de las investigadas, según los documentos de la fiscalía citados por los medios.



Preguntado por su interlocutor por el nivel de Suárez Spina responde: "No debería aprobar, pero lo aprobará, con un salario de diez millones (de euros) por temporada no lo puedes suspender".