¡Admiración total! Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, y su estrecha relación con Colombia

Francisco Henao

Mohamed Salah, la mega-estrella del Liverpool, no se cansa de cosechar éxitos con el Liverpool inglés.



El delantero egipcio ya había ganado la Liga de Campeones con el cuadro rojo, y esta semana disfrutó de manera oficial del título en la Premier, después de una estupenda campaña de la escuadra dirigida por el alemán Jurgen Klopp.



A Salah, desde Colombia, se le ve inalcanzable por su condición de estrella y porque las grandes figuras del deporte muy poco miran para esta zona del mundo.



Sin embargo, en el fondo el astro egipcio tiene una estrecha relación Colombia. Así lo reveló en entrevista que concedió a La FM y a Antena 2 de RCN.



"Mi agente es colombiano, mi abogado es colombiano y entiendo mucho del país y la cultura. He estado en Colombia una vez, los latinos y los árabes tenemos mucho que ver; los colombianos son muy amistosos y cordiales”, dijo Salah.



El veloz delantero, considerado uno de los mejores del mundo, hizo alusión a su presencia en el Mundial Sub-20 que Colombia organizó en el 2011 y que le dio la posibilidad de jugar y conocer ciudades como Cartagena, Barranquilla y Medellín.



"Recuerdo la fruta que es maravillosa, el país es muy lindo y lo recorrimos mucho y fue muy bueno también por el clima. Nos divertimos mucho, he estado una sola vez en Colombia, pero en esa única ocasión la pasé muy bien”, señaló.



En la entrevista Salah aprovechó para dar una opinión de uno de los delanteros más importantes de Colombia.



"Falcao es un jugador que le va bien en todos lados, no he tenido la posibilidad de conocerlo, pero en el ambiente de fútbol es conocido como alguien agradable", manifestó Salah, quien por último lanzó elogios hacia la Selección Colombia, expresando que le gustaría enfrentarla en un amistoso con Egipto.