¿Sin VAR? Lo que dijo el presidente de Dimayor sobre la tecnología en 2021

Alejandro Cabra Hernandez

La utilización del VAR en la Liga colombiana de 2021 está en veremos, según lo confirmó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.



La herramienta, que se hizo presente en dos partidos de cada fecha durante la fase regular del torneo en 2020, podría no estar presente en 2021 "por un tema netamente económico", según dijo Jaramillo.



El presidente de la entidad explicó que la herramienta es cara y que, teniendo en cuenta las pérdidas que se presentaron este año por cuenta de la pandemia, sería un gasto difícil de cubrir, por más de que la intención es que estuviera al menos en tres partidos por jornada.

Aunque aún no se hace oficial que no vaya a haber presencia del VAR en el rentado nacional, hay quienes ya lo dan como un hecho. Tal es el caso del periodista Diego Rueda, quien aseguró en su cuenta de Twitter que, al menos en el primer semestre, no habrá asistencia tecnológica.



Cabe recordar que implementación del VAR en el país ha generado todo tipo de críticas y polémicas entre jugadores, entrenadores, directivos y aficionados.