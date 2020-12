Alejandro Cabra Hernandez

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) realizó este jueves una asamblea importante, en la que se definieron temas como el formato de la Liga del próximo año, la cantidad de equipos que participarán y los descensos y ascensos.

Además, el presidente Fernando Jaramillo dejó en entredicho la utilización del VAR para la próxima temporada.



El País le cuenta cuáles fueron esas decisiones más relevantes.



¿Cómo se jugará la Liga en el 2021?

El próximo año el fútbol colombiano volverá al formato de dos torneos por año. El primer semestre se tendrá que jugar con 19 equipos por la no participación del Cúcuta, equipo que fue desafiliado de la Dimayor.



Se jugará un torneo bajo el formato de ‘todos contra todos’, en el que los ocho primeros clasificarán a la fase definitiva, que contará de cuartos de final, semifinales y final.



No se disputará la tradicional jornada de clásicos.



¿Cuándo arrancará el torneo?

El domingo 17 de enero. Los cuartos de final de la Copa Colombia se reanudarán el 13 de ese mes.



¿Cómo se manejará el tema de los ascensos y descensos?

A mitad de año ascenderán dos equipos y descenderá solo uno. Esto se hace de esa forma para que el campeonato del segundo semestre pueda tener 20 clubes.



Para el final del segundo semestre, el tema volverá a ser como es habitual: se darán dos ascensos e igual número de descensos.



¿Quiénes clasificarán a Libertadores?

Los campeones de las Ligas I y II, club mejor ubicado en reclasificación y el ganador de la Copa Colombia 2021.



¿Y a la Suramericana?

Irán los equipos dos, tres y cuatro de la reclasificación y el campeón de la Copa Colombia 2020.



¿Habrá liguilla de eliminados?

Es un torneo que no se piensa volver a realizar.



¿La Liga tendrá VAR en el 2021?

Fernando Jaramillo expresó que es muy probable que no se utilice esta herramienta por un tema netamente económico.