El Club de Fútbol CRP comenzará su participación en el Torneo de las Américas 

Los integrantes de la categoría sub14 del club de fútbol de la Corporación para la Recreación Popular, CRP, jugarán la XX edición del Torneo las Américas que se realiza del 7 al 17 de octubre en Cali en la reconocida sede deportiva 'La Troja'.



El club de fútbol CRP, es dirigido por el técnico Marlon Valencia y cuenta con Diana Silva, como delegada para el torneo que jugará el equipo en la categoría sub15, es decir participarán en una categoría mayor. De esta manera, el club CRP será uno de los 20 equipos participantes.



En la XX edición del Torneo las Américas, el equipo de la CRP, tendrá el siguiente calendario:



FASE DE GRUPO

Viernes 07 de octubre, sede deportiva La Troja, cancha N. 03:

Club CRP vs. Boca Juniors B. Hora 2:45 p.m.



Sábado 08 de octubre, sede deportiva Súper Bowl, cancha N. 2:

Club CRP vs. Incauca. Hora 9:45 a.m.



Domingo 09 de octubre, sede Benport, cancha N. 2:

Club CRP vs. Cortuluá. Hora 2:45 p.m.



Martes 11 de octubre, sede deportiva La Troja, cancha N. 3:

Club CRP vs. Caucanos. Hora 2:45 p.m.



La meta para el Club CRP será el título de la categoría sub15 del Torneo de las Américas, y así conseguir el cupo para jugar el Torneo Internacional de Gradizca, Italia, en el 2023.



Por sexta ocasión, el club de Fútbol de la Corporación para la Recreación Popular, CRP, jugará el prestigioso torneo que contará con 19 veedores de fútbol invitados por los organizadores, la empresa Colombiagol y la Liga Vallecaucana de Fútbol.