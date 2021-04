¡Atención! Este es el castigo que por ahora le fue impuesto a Fredy Guarín por escándalo familiar

Francisco Henao

La situación de Fredy Guarín, en cuanto al castigo por haber protagonizado el Jueves Santo un hecho de violencia intrafamiliar, no pasará de una sanción económica.



Por lo menos eso es lo que se desprende de las primeras decisiones que se conocen en Medellín y con base en lo que indica el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que en su artículo 27 trata sobre los "Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad".



En el numeral 1 dice: "Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas".



En ese mismo Código el artículo 35 también contempla sanciones para quienes "irrespeten a las autoridades de Policía".



Blu Antioquia adelantó que con base en lo anterior, la Policía le impuso dos comparendos a Guarín que suman $484.000.



El proceso contra el jugador no continuará porque sus familiares han decidido no entablar una demanda en su contra. De la misma manera la Policía tampoco adelantará acciones en contra de Guarín por las agresiones de las que fueron objeto varios uniformados.



Entre tanto el aún jugador de Millonarios mantiene su silencio sobre lo sucedido el Jueves en la casa de su mamá.