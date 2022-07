Fue inaugurada en Cali la placa conmemorativa del Kilómetro Cero del Deporte Mundial

La Secretaría de Deporte y Recreación de Cali, se le adelantó al cumpleaños 486 de la ciudad y este domingo entregó otro legado a la ciudad: la placa conmemorativa del Kilómetro Cero del Deporte Mundial, un nuevo icono que entra a ampliar la rica historia de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.



El Concejo Distrital recientemente aprobó el Acuerdo 147 para este monumento denominado Kilómetro Cero del Deporte Mundial, ubicado en la Carrera 39 con Calle 9, en la plazoleta contigua al Coliseo Miguel Calero.



Al acto, que encabezaron el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario del Deporte y la Recreación, Carlos Diago, asistieron personalidades del deporte como los medallistas olímpicos Caterine Ibargüen, Jackeline Rentería y Diego Salazar; los ex futbolistas Hámilton Ricard, Édison ‘Guigo’ Mafla, Carlos Fernando Asprilla; el presidente y vocal del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano y Juan Luis Zapata, respectivamente; así como los concejales Carlos Andrés Arias y Juan Manuel Chicango.



Diago Alzate, el cerebro de la iniciativa, fue el primero en tomar la palabra, agradeciendo todo el apoyo que ha recibido del Alcalde Distrital para ejecutar los diferentes programas y proyectos deportivos en beneficio de la comunidad. “Muchas gracias señor alcalde Jorge Iván Ospina por el respaldo a Cali Ciudad Deportiva, desde lo que venimos desarrollando tenemos que sentirnos orgullosos de ser caleños. Hoy abrimos el espacio de la Ciudadela de la Alegría los domingos finales de cada mes”.



En eso coincidió con Ciro Solano, presidente Comité Olímpico Colombiano, quien expresó: “Me siento caleño por adopción por este recibimiento, me uno al simbolismo que nace hoy en Cali, una ciudad referente del deporte colombiano y mundial con tantos eventos internacionales que se harán en el lapso de un mes. Esto convierte a Cali. Me siento honrado de estar aquí por todo lo que representa Cali, por eso me uno a todas estas iniciativas. Cali no es sucursal del cielo, es el cielo”.



Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina afirmó: “Quiero saludar a los señores concejales, medallistas olímpicos, periodistas y a todas las personas que nos acompañan para refrendar nuestra condición de ciudad deportiva a través de este monumento, para que una ciudad alargue la vida necesita tener una cultura deportiva. Queremos ser ciudad deportiva para mover la economía, mantener los programas y seguir generando deportistas de alto rendimiento”.





El medallista olímpico de pesas Diego Salazar adujo que “Cali nos recibe en este monumento y ratifica que es una ciudad deportiva por excelencia, me honran con esta invitación”.



De igual forma, Caterine Ibargüen dijo que “para mí es un honor estar aquí, Cali abre grandes espacios para el deporte, no sólo para el alto rendimiento, el deporte es la herramienta más grande que tenemos para la transformación de los jóvenes. Muchas gracias Cali por abrirme sus puertas”.



Entre tanto, Jackeline Rentería sostuvo que "Me siento agradecida porque Cali tenga el Kilómetro Cero del Deporte, muchas gracias por el apoyo, a los niños que el deporte es el camino".