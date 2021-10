Fabio Quartararo, el primer piloto francés en ser campeón del MotoGp. Un vistazo de 'El Diablo'

Primer piloto francés campeón del mundo de MotoGP, Fabio Quartararo, coronó este domingo en Misano un camino iniciado con apenas siete años en los circuitos españoles, donde se empezó a forjar la carrera de 'El Diablo'.



La estrella ascendente de la categoría reina del motociclismo se hizo con el título mundial en el año de la salida de los circuitos de la leyenda italiana, Valentino Rossi, gran ídolo de la infancia de Quartararo, quien, desde pequeño, ha sentido de cerca la pasión por las motos.



Hijo de Etienne, antiguo campeón de Francia de 125 cc3, y de Martine, una peluquera, Quartararo, iniciado al motociclismo con una pequeña 'Piwi' de Yamaha, destacó pronto en los campeonatos juveniles franceses y desde los 7 años, peregrina algunos fines de semana a España, referente para las motos.



"Era un mínimo de 1.200 km ida y vuelta", afirmaba en febrero Quartararo a AFP, en su casa de Andorra, recordando que "son mis mejores recuerdos, me divertía, no pensaba en nada más, iba a jugar con mis amigos y cuando era la hora de la moto, iba a andar en moto, no había estrés, era pura diversión".



Quartararo da muestras de sus condiciones en los más exigentes circuitos españoles y con 13 años, se traslada y vive con su mánager de entonces, en Alfaz del Pi, en la Costa Blanca y después en Alicante (sudeste) para empezar 'en serio' su carrera.



- Victorias en el CEV -

"Casa, entrenamiento, cursos particulares, entrenamiento, casa, todos los días así. Era difícil, era un trabajo. Cambió mi vida", reconocía el flamante campeón a AFP.



"Le gustaba sobre todo el entrenamiento. Cuanto más se subía a una moto, más feliz era. Siempre pensaba en motos, motos, motos", relata Juan Borja, entrenador del Wild Wolf Racing en el CEV, el muy competitivo Campeonato de España de Velocidad, considerado la puerta de entrada al Mundial y que Quartararo gana por primera vez en 2013 con 14 años.



"Ya en la primera carrera bajo la lluvia acabo segundo; soy el primero del campeonato después de dos carreras, así que rápidamente me dije 'estoy aquí para ganar', y gané el primer año (2013 con Wild Wolf), y el segundo (2014 con otro equipo). Extraordinario", recuerda Quartararo.



"Cualquier piloto que venga aquí y gane, va después al Campeonato del Mundo para tener un papel principal", aseguraba Borja.



Superado con nota el test del CEV, 'El Diablo', en referencia al diablo dibujado en su casco de niño, réplica del que tenía el piloto italiano Roberto Locatelli, llega a la Moto3 en 2015.



Durante tres años, Quartararo pasa por varios equipos y no tiene la estabilidad ni el material para aspirar seriamente a un título (10º, 13º en Moto3; 13º, 10º en Moto2), aunque logra ganar un Gran Premio en 2018, atrayendo las miradas de los observadores.



- Llegada a MotoGP -

Humilde, bromista y simpático, según sus amigos, accede en 2019 a MotoGP, de la mano de la escudería satélite Yamaha-SRT, convirtiéndose en el piloto más joven en lograr una pole, batiendo por unos días el récord del español Marc Márquez, que empezará a ver en el francés a un serio competidor.



Quartararo realizó siete podios en su primera temporada en la que acabó quinto del Mundial, pero será en 2020 y en España, donde ganará sus tres primeras carreras de MotoGP (GP de España, GP de Andalucía, GP de Cataluña) para acabar séptimo en el campeonato del mundo.



La actual temporada empieza con el cambio a la escudería de fábrica Yamaha en sustitución de Rossi, que ocupa su puesto en la escudería satélite, al tiempo que trabaja con un psicólogo para atemperar los nervios.



"Me ayuda a mantener la calma", afirmaba a principios de años 'El Diablo', que, superado en muchas salidas, sabe mantener la mente fría para volver a los primeros lugares.



Afincado en Andorra como muchos otros deportistas, Quartararo se apunta esta temporada 10 podios, de ellos cinco victorias para coronarse campeón y, tal vez, añadir un nuevo tatuaje que acompañe el que marca la fecha de su primera victoria y su imagen festejándolo en el brazo derecho