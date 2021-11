En Cristo Rey se encendió la llama de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

En un acto lleno de color y significado para Cali y el Valle del Cauca por ser las sedes de la primera versión de los Juegos Panamericanos Junior, se llevó a cabo uno de los momentos más importantes del deporte olímpico, el nacimiento del fuego panamericano.



A los pies del monumento de Cristo Rey, un grupo de Scouts de Colombia fue el encargado de encender la fogata y entregar el fuego a las autoridades locales encabezadas por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien sostuvo el farol para que el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, encendiera la antorcha que fue presentada al mundo y entregada a los atletas Valeria Cabezas y Juan Manuel Morales, en representación de los jóvenes deportistas que participarán en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.



La atleta Valeria Cabezas, abanderada de la delegación Colombia en estas competencias y quien obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en la categoría 400 metros con vallas femenino y el nadador Juan Manuel Morales, quien alcanzó su primera medalla de oro a los 12 años en un interclub realizado en Medellín en el 2018, portaron con orgullo el fuego de los Juegos Panamericanos Junior e iniciaron el recorrido del relevo de la antorcha en medio de una calle de honor formada por los asistentes e invitados especiales.



Como novedad se utilizaron 4 alternativas, usadas desde la antigüedad, para el encendido del fuego: el pedernal, el acetileno, el permanganato de potasio y azúcar y el permanganato de potasio y glicerina, las cuales le dieron vida a la fogata desde donde se tomó el fuego panamericano como inicio de esta historia que marcará a Cali y el Valle del Cauca como la tierra del nacimiento del fuego de los Juegos Panamericanos Junior.

Las aves, inspiración del diseño de la antorcha

El diseño de la antorcha representa un nido, y al igual que las medallas oficiales, está inspirado en las aves colombianas, es decir, el lugar donde estas comienzan sus primeros vuelos. Es una asociación con la fuerza de los jóvenes atletas del continente que abren sus alas en Colombia para volar alto.

Este será el recorrido oficial de la antorcha de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 :



Viernes 19 de noviembre, todo el día. Barranquilla.

Sitios emblemáticos.



Sábado 20 de noviembre, 9:00 am. Jamundí.

Puente de Jamundí al Monumento al Cacique Xamundí.



Domingo 21 de noviembre, 9:00 am. Calima El Darién.

Centro Recreativo Comfandi al Restaurante Los Balcones de Calima.



Domingo 21 de noviembre, 3:00 pm. Yumbo.

Museo Mulaló al Santuario del Señor del Buen Consuelo.



Lunes 22 de noviembre, 9:00 am. Buga.

Uniminuto sede Buga a la Basílica del Señor de los Milagros.



Lunes 22 de noviembre, 3:00 pm. Palmira.

Facultad de Agronomía Universidad Nacional al Parque Panamericano.



Martes 23 de noviembre, 9:00 am. ‘Ciudad Deportiva’. Cali

Estación MIO Cable Brisas de mayo al Coliseo de Hockey Miguel Calero.



Miércoles 24 de noviembre, 9:00 am. ‘Cali - Valle’.

El Gato del río a La Ermita.



Jueves 25 de noviembre, 7:00 pm. Cali (Ceremonia inauguraI).

Puerta norte del estadio Pascual Guerrero al pebetero de los Juegos Panamericanos Junior.



Vale la pena destacar que el logo de la sub marca ‘Relevo de la Antorcha’ fue el resultado de un proceso creativo colaborativo que contó con el acompañamiento de estudiantes, egresados y profesores de la Universidad Autónoma de Occidente, pertenecientes a los programas de diseño de la comunicación gráfica, comunicación publicitaria y agencia UAO, quienes respondieron al llamado de la organización de los Juegos para apoyar dicha labor.