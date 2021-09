El Para ciclista Juan José Betancourt ganó bronce en la prueba de ruta T1-2 Paralímpica

La actividad deportiva se cumplió en para natación, tiro con arco, boccia y paracycling, este último con una medalla de bronce. Con este resultado, el país suma 21 medallas (3 oros, 7 platas y 11 bronces) y 56 diplomas en el acumlado paralímpico.



Balance de la jornada:



Un bronce memorable en paracycling



¡Cayó para levantarse más fuerte! La intensa lluvia fue un baño de gloria para Juan José Betancourt, todo un ejemplo de resiliencia que superó muchas dificultades en la ruta T2 de Tokio 2020 para darle a Colombia la medalla 21 en los Paralímpicos. Un bronce que demuestra el verdadero coraje de nuestros pedalistas.



La prueba de 26.4 kilómetros fue un verdadero desafío por el exigente trazado pasado por agua de principio a fin. Con el 104 a su espalda, el corredor nacional cruzó de primero en el intermedio de la carrera y cuando se afianzaba en el liderato, una caída grupal le permitió al chino Jianxin Chen escaparse en solitario hasta cruzar la meta, con un tiempo de 51:07, seguido por el belga Tim Celen (52:15).



Betancourt llegó tercero (52:41) y a escasos metros de sellar su consagración, elevó su mirada al cielo, se echó la bendición y a su llegada tomó la bandera de Colombia para besarla y convertirla en capa como el nuevo héroe del deporte nacional que ya es.



Bermúdez, primer diploma de la jornada



Buinder Bermúdez se quedó a tan solo 50 centésimas de segundo de la medalla de bronce en los 400 metros planos de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, el atleta colombiano se quedó con un diploma tras finalizar en el cuarto lugar con un tiempo de 49.26 segundos.



Con su registro, el cesarense impuso récord de las Américas. Esta nueva distinción ratifica el nivel que han demostrado no solo los participantes en las distintas modalidades del atletismo, sino de la delegación entera que representa al país en el país asiático.



Crispín, Vargas y Vega no lograron cupo en la final



A pesar del buen número de medallas y diplomas que ha otorgado la natación colombiana en estos Juegos, hoy no fue la jornada para los nuestros en Tokio. A primera hora, Nelson Crispín intentó seguir agigantando su leyenda en el paralimpismo, sin embargo, finalizó en la sexta casilla en la ronda eliminatoria de los 400 metros libres con una marca de 5:36.25 y no pudo avanzar a la final.



Sara Vargas, por su parte, no alcanzó a meterse en la final de los 400 metros libres tras terminar en la novena posición con un tiempo de 5:46.87. Richard Vega también quedó por fuera en los 50 metros espalda al registrar un tiempo de 1:14.10 y situarse en la 12ª casilla.



Paula Ossa le dio un nuevo diploma paralímpico a Colombia



Luego de terminar cuarta en la final de ruta C4-5, con un tiempo de 2:23:49, la ciclista bogotana, completó su tercer diploma en Tokio 2020 y con esta prueba pinalizó su participación en estas justas.



Alejandro Perea, en el puesto 13 de la final de ruta C1-3



En una competencia pasada por agua, Alejandro Perea completó la final de ruta C1-3 y llegó en el puesto 13, con un tiempo de 2:17:56. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fueron una gran experiencia para el ciclista antioqueño, de 21 años, que seguirá su preparación, con miras al futuro.



María Paula Barrera, por fuera de la final de los 100 metros espalda



María Paula Barrera no logró avanzar, este miércoles, a la final de los 100 metros espalda S10. La nadadora colombiana registró un tiempo de 1:14.87 y se quedó por fuera de las ocho clasificadas.



Mónica Daza cayó con la rusa Svetlana Barantseva, en tiro con arco



Mónica Daza perdió 6-4 frente a su par rusa, Svetlana Barantseva, y se quedó en los dieciseisavos de final de tiro con arco. Mónica es la primera mujer colombiana en competir en una prueba de tiro con arco en los Paralímpicos.



Debut en el torneo de parejas mixto de boccia



La selección de Colombia, conformada por Euclides Grisales, Dubán Cely y Leidy Chica tuvo acción en el torneo de parejas mixto de boccia, en el que empezaron su camino con dos derrotas, frente a Tailandia y Hong Kong. El primero, lo perdieron por un marcador ajustado de 3-2, mientras que el segundo fue por 6-2. Un arranque difícil para el equipo nacional, que aún tiene dos partidos en la fase preliminar, ambos se disputarán este 3 de septiembre frente a Japón y Rusia.



Cierre de jornada con diploma



Luis Eduardo rojas volvió a sumar diplomas al conteo nacional. Sobre las 4:30 de la mañana en Colombia, Rojas disputó la final de los 50 metros espalda, clasificación S1, en la cual obtuvo el sexto lugar con un registro de 1:37.53.



El colombiano suma entonces dos diplomas y con ellos, cierra su paso por los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.