El deportista caleño Gustavo Penilla entre los diez mejores atletas de triatlón en el mundo

Gustavo Penilla es un deportista profesional de la ciudad de Cali, con más de veinte años de experiencia compitiendo en justas a nivel regional, nacional e internacional. Ha sido campeón suramericano y panamericano. En 2012 obtuvo el primer lugar en la Copa Mundo de Triatlón que se celebró en el municipio de Guatapé, Antioquia.



El caleño puso en alto la bandera de Colombia durante el Mundial de Triatlón que se llevó a cabo en Abu Dhabi entre el 23 y 26 de noviembre de este año. Con su participación en la categoría 45 – 49 masculino, se posicionó en el top diez de los mejores atletas del mundo en ese deporte.



No fue nada fácil. La diferencia de zona horaria con Colombia es de nueve horas. Las condiciones climáticas no eran las mejores, ya que la temperatura en esta región de medio oriente ronda entre los 38 y 39 °C. Para colmo, la comida le sentó mal a la mayoría de integrantes de la delegación. Sin embargo, lograron sortear tales dificultades con éxito. ‘A pesar de todo se pudo sacar la prueba adelante, salí de sexto en el agua y recuperé unos seis puestos en los últimos cinco kilómetros, después de ver a los otros competidores sentados en la calle, sin ánimo, cansados’, relata Gustavo.



Finalmente, todo el equipo celebró, pues bastaba con cruzar la línea de meta para entrar en el ranking de los mejores competidores del mundo. Para Penilla fue un triunfo tener la oportunidad de participar en el Mundial de Abu Dhabi 2022, pues la invitación se extiende únicamente a los deportistas más destacados de cada país.



El triatlón es uno de los deportes más complejos, pues agrupa las disciplinas de natación, ciclismo y atletismo. Para ser un buen triatleta es importante aprender a manejar los tres estilos. Se trata de una profesión que requiere de muchos sacrificios. No es para cualquiera.



La disciplina es fundamental. A veces se dejan de ver a los seres queridos y casi nunca hay tiempo para salidas con amigos. Sin embargo, la persona que práctica este deporte con pasión se goza cada carrera desde el principio hasta el final, sin importar las horas de entrenamiento que deba dedicar. ‘Es complicado, pero es un estilo de vida espectacular, a veces uno le dice a la gente ‘yo soy triatleta’ y se sorprenden porque saben que se debe tener mucho estado físico’, explica Penilla en diálogo con El País.



Una de las metas de Gustavo es continuar siendo un ejemplo para sus alumnos de la Liga Vallecaucana de Triatlón, de la categoría juvenil. ‘Lo mejor de todo es que uno como profe está dejando su conocimiento a estos chicos, les estás diciendo que por medio del deporte pueden sobresalir’, relata.



Por último, su consejo para los atletas jóvenes es que tengan disciplina para levantarse después de cada derrota. ‘En el triatlón perder es un aprendizaje más porque te ayuda a replantear en qué fallaste, dices bueno, me caí aquí, pero está en tu voluntad caer y levantarse’, dice Gustavo.



El ‘profe’ como le llaman sus estudiantes, cerrará el 2022 en la Copa Colombia de Triatlón de Popayán. Su propósito para el próximo año será clasificar al Campeonato Mundial de Pontevedra.



El próximo domingo 4 de diciembre competirá en una prueba de triatlón patrocinada por la Secretaría del Deporte de Cali.