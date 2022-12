Lucas Pusineri vendrá a Cali con los restos del futbolista Andrés Balanta

Los trámites para la repatriación del cuerpo sin vida de Andrés Balanta, fallecido el martes mientras entrenaba con Atlético Tucumán, siguen su curso y se espera que este fin de semana ya haya vía libre para ello.



Así lo confirmó desde Qatar, donde está viendo el Mundial, el presidente del equipo argentino, Mario Leito, quien adelantó además la delegación que vendría a Colombia, acompañando los restos de Balanta.



“Una vez pasó ese trágico suceso, comenzamos a hablar con Agremiados y con la gente de la Fiscalía. El fiscal ordenó la autopsia. A partir de ahí hemos tomado contacto con la gente de la Cancillería para hacer los trámites necesarios”, señaló el dirigente en entrevista con Radio LV 12.



Agregó que “Nos expresaron desde Colombia que los familiares no van a venir, nos piden que nos hagamos cargo del traslado del cuerpo y nosotros no tenemos ningún problema. Necesitamos un poder vía Cancillería para ordenar la entrega del cuerpo y lo estamos instrumentando en Colombia".



Señaló además que de Atlético Tucumán vendrá a Cali una delegación comandada por el técnico Lucas Pusineri.



“Ese cuerpo va a ir acompañado por un dirigente de la institución, por el técnico Lucas Pusineri y es muy probable que vaya también un compañero del plantel ", aseguró.



El máximo dirigente del 'Decano' reveló además que Pusineri fue quien pidió venir con el cuerpo a Cali.



“Yo lo traje a Argentina, yo lo llevaré a Colombia de regreso a sus padres", dijo el técnico de Tucumán, de acuerdo con las declaraciones del presidente Mario Leito.



El directivo señaló que lo sucedido fue algo inesperado: “Son las cosas que uno nunca piensa que puedan llegar a suceder. Se dio este hecho desgraciado con un chico que solamente tenía 22 años y que obviamente nos significó un golpe muy fuerte en todo porque no nos imaginábamos un hecho de estas características".



El equipo argentino analizaba ayer la posibilidad de velar el cuerpo de Balanta en el estadio, antes de su traslado a Colombia, para que los hinchas y socios le dieran la última despedida.



Balanta había llegado este año a Atlético Tucumán por solicitud del técnico Pusineri y después de haber salido campeón con el Deportivo Cali en la temporada 2021.