Despreciable: Árbitro recibió brutal golpiza durante un juego disputado en La Troja

El pasado domingo 21 de octubre ocurrió un penoso hecho en La Troja en el marco de los cuadrangulares finales de la Liga de Fútbol Aficionado.



El equipo de Inmoventas ganaba 1-0 con gol de tiro penal. Luego, empató Macondo con jugada de pelota quieta que en un rebote terminó en gol. En ese momento empezaron las primeras recriminaciones acompañadas de insultos al juez de línea.



En el tiempo de adición, al 90+1, un remate largo que le hace un extraño al arquero, queda la duda si el balón ingresa o no. Finalmente, el juez de línea levanta la bandera para señalar el gol que desató la ira desmedida de los jugadores de Inmoventas.



De inmediato, comenzaron a atacar a patadas al juez de línea Giovany Posada. Luego, los jueces de las otras canchas intentaron intentan auxiliar a su compañero.



El juez Pablo Ramos fue el más afectado, fractura de mandíbula y a la espera de intervención quirúrgica producto de los golpes, pistones y patadas que recibió en su mayoría, estando en el piso.



Seguidores del fútbol aficionado y del deporte en general, piden duras sanciones ante estas conductas agresivas por parte de los jugadores del equipo Inmoventas.



Después de analizar la situación, la LFA emitió la siguiente sentencia:

1. Expulsar al Club Inmoventas de todas las competiciones en las que participa actualmente en la Liga de Futbol Aficionado. Perdiendo la ficha de la categoría A y la Categoría B.



2. Vetar a los siguientes jugadores pertenecientes al club Inmoventas por un tiempo de 5 años a partir de la fecha:



Emanuel Pérez Montero

Sebastián Sánchez García

Franklin Steven Bermúdez Caicedo

Steven Obando González

Iván Steven Riscos Moreno

Bryan Leiva Salazar

Jhon Steven Rentería Díaz

Jefferson Lourido Cobo

Johan Fernando Ospina García

Pablo David Huelgo Jiménez

José Banguera Micolta

Stiwen Moreno Bonilla

Juan Carlos Montaño Ortiz

Stewar Moreno Bonilla

Cristian David Vargas Rossi



Estos jugadores no podrán participar con ninguno otro club inscrito a la Liga en ninguno de los campeonatos realizados por la LFA.



3. Los señores Jairo Giovanni Hernández Pacheco y Alexander Minotta Ramírez del Cuerpo técnico del club Inmoventas no podrán participar durante 5 años en ningún torneo organizado por la LFA.



4. El club Inmoventas no podrá participar como club en los torneos organizados por la Liga de Futbol Aficionado durante un tiempo de 3 años.