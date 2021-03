Curry conquista su segundo concurso de triples; Sabonis alza el de habilidades en la NBA

Juan Carlos Pamo

El base Stephen Curry ganó su segundo concurso de triples y el lituano Domantas Sabonis se hizo con el de habilidades en el arranque del 70º Juego de las Estrellas (All-Star) de la NBA, marcado por las restricciones de la pandemia de coronavirus.



Apenas 1.500 invitados pudieron acceder al State Farm Arena de Atlanta (Georgia) para disfrutar de la gran fiesta anual de la NBA, a cuya celebración se opusieron con fuerza las principales figuras de la liga.



Las críticas se reavivaron este mismo domingo cuando, ocho horas antes del partido, la NBA apartó al camerunés Joel Embiid y al australiano Ben Simmons, estrellas de los Philadelphia 76ers, por haber estado en contacto con una persona contagiada de coronavirus, identificada por medios como su barbero personal.



El resto de los participantes, que no llegaron a tener contacto con Embiid y Simmons, arrancaron esta inédita edición del All-Star en la que todas las actividades se concentran en una sola jornada.



Stephen Curry, la figura de los Golden State Warriors, cumplió con los pronósticos y alzó su segundo concurso de triples del All-Star en un trepidante final contra Mike Conley, base de los Utah Jazz.



Curry, ganador del certamen en 2015, logró el título con su último lanzamiento de la ronda final.



El jugador de los Warriors debía superar los 27 puntos logrados por Conley y, tras errar cuatro de los cinco tiros del primer carro, protagonizó una espectacular remontada hasta llegar a 28 puntos con el lanzamiento final desde la esquina.



El alero Jayson Tatum, de los Boston Celtics, también participó en la ronda final con 17 puntos.



Su compañero de los Celtics Jaylen Brown, Zach Lavine (Chicago Bulls) y Donovan Mitchell (Utah Jazz) habían caído eliminados en la primera ronda, en la que Curry asombró en su turno al alcanzar los 31 puntos.

"Stephen Curry, el mejor tirador que haya conocido la NBA" , le reconoció en Twitter el legendario exjugador Earvin 'Magic' Johnson.



Curry, segundo mejor triplista de la historia (2.664 tiros anotados) por detrás de Ray Allen (2.973), era el único participante ya había ganado el concurso. A sus 32 años, está promediando esta temporada 29,7 puntos.



El jugador dedicó el triunfo a su compañero Klay Thompson, su compañero en tres anillos de los Warriors, quien lleva más de un año y medio de baja por lesión.



"Tenía que llevar esto a casa. 'Splash Brothers', estamos de vuelta. Esto es para Klay Thompson", dijo Curry.



El base iguala así a Mark Price, Jeff Hornacek, Peja Stojakovic y Jason Kapono como jugadores que han ganado dos veces este concurso, mientras que Larry Bird y Craig Hodges lo lograron en tres ocasiones.



La jornada arrancó con el concurso de habilidades (Skills Challenge), en el que el ala-pívot de los Indiana Pacers Domantas Sabonis se impuso en la final al montenegrino Nikola Vucevic.



Sabonis, de 2,11m de altura, ya había sido finalista de esta competencia la temporada pasada, cuando cayó ante Bam Adebayo (Miami Heat) .



De esta forma, dos pívots se han repartido las últimas dos victorias de este concurso que enfrenta a jugadores de distintos tamaños.



"Solo quería divertirme", dijo el ala-pívot, hijo del también ex jugador NBA Arvydas Sabonis.



En la primera ronda, Sabonis derrotó al ala-pívot Julius Randle (New York Knicks) y en la segunda al base esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), que era uno de los favoritos en su segunda participación pero no pareció esforzarse al máximo.



El tercer concurso, de volcadas, se disputará en el descanso del Juego de las Estrellas, el evento anual más seguido por los aficionados de la NBA.