Alejandro Cabra Hernandez

¡Todo por Carlotta! 'Rigo' no correrá el UAE Tour para asistir al nacimiento de su hija

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán, quien estaba en la lista de corredores nacionales que iban a participar desde este domingo en el Tour UAE en Emiratos Árabes Unidos tuvo que abandonar la competencia y regresar a Colombia.



La razón, su esposa Michelle empezó, antes de lo esperado, trabajo de parto, y por ello el corredor está viajando hacía Medellín.

Lea también: ¡Osaka, la reina! Naomi quedó campeona del Abierto de Australia y llegó a 4 Grand Slams



En sus acostumbrados mensajes en redes, esta vez a Rigo no se le vio tan dicharachero, y tras comunicar que estaba regresando, reflexionó que le esperaban 15 horas de viaje.



“Les cuento que estoy en el aeropuerto de Abu Dabi, abandono la carrera porque Carlota parece que ya está en camino, se nos adelantó casi 20 días, ahora me montaré en un avión y espero llegar a tiempo, ¡Ave María! hacía mucho no estaba tan asustado”, dijo Urán antes de abordar el avión.